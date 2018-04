Puig se enroca en la defensa de Orengo: «¿Dónde aparece? ¿Está imputado?» El presidente de la Generalitat, Ximo Puig. / efe El presidente de la Generalitat niega irritado la implicación de su asesor en la investigación por la financiación de las campañas del PSPV BURGUERA VALENCIA. Miércoles, 25 abril 2018, 00:54

El presidente de la Generalitat y secretario general del PSPV, Ximo Puig, sacó ayer la cara por José Manuel Orengo. El exnúmero tres de los socialistas valencianos, exalcalde de Gandía y actual asesor de Puig aparece señalado por la oposición y por los propios socios del Consell, Podemos, a cuenta de la investigación judicial de la financiación del PSPV en campañas electorales de hace diez años. Los podemistas pidieron que tanto Orengo como Lluismi Campos (la mano derecha de Enric Morera, presidente de Les Corts y del Bloc) se retirasen de los puestos públicos que ocupan. Campos y el Bloc reaccionaron el lunes. El PSPV está en ello. O no. Su líder político y empleador en la Generalitat, Ximo Puig, se mostró ayer especialmente irritado cuando se le interrogó si a su asesor le espera el mismo destino que a Campos.

«No sé, ¿el señor Orengo dónde aparece?», replicó a un periodista interesado por el sumario de la investigación y el futuro del asesor. «¿Está investigado?», siguió preguntando Puig, muy tenso tras un viaje por China y Japón del que vuelve sin su mayor alcaldía (Alicante) y con un asesor clave (Orengo) en la picota.

El PSPV nota la presión que supone la reacción de Compromís: la retirada de Campos como jefe de gabinete de la Presidencia de Les Corts, puesto de la máxima confianza de Morera, al menos hasta el 24 de mayo, cuando comparezca en el Senado. Un destacado dirigente de Compromís señala que la medida «pone delante de otra gente un espejo donde mirarse».

Rodríguez ve «suicida» tomar medidas contra Tíller por «informaciones de medios de comunicación»

«El PP está intentando crear una cortina de humo respecto a lo que es la realidad de su corrupción sistémica. Daré todas las explicaciones necesarias pero es evidente que el PSPV y el Bloc serán los que las den porque tienen capacidad de darlas. Esta guerra sucia del PP busca decir que todos los partidos son iguales, y no lo somos. El PP ha sido el partido de la corrupción, no ha pedido perdón ni ha asumido responsabilidad política. El PSPV está estudiando el contenido de esas campañas y si en la investigación se imputa a cualquier persona se tomarán las medidas que siempre adoptamos», indicó Puig. Fuentes socialistas aseguran que, al contrario que en el Bloc, en Blanquerías sí han localizado todas las facturas relacionadas con la investigación.

Podemos, insuficiente

Desde Podemos, su líder, Antonio Estañ, consideró ayer la salida de Campos como «un gesto que valoramos, pero que se queda corto. El Bloc elabora un informe que no hace público y que no despeja todas las dudas».

La portavoz del PP en la Diputación de Valencia, Mari Carmen Contelles, también preguntó ayer al presidente de la institución, el socialista Jorge Rodríguez, qué hará con Josep Ramón Tiller, director adjunto en la empresa pública Egevasa y también salpicado por la investigación. «Haré lo que tenga que hacer cuando llegue el momento. Mientras sólo tenga informaciones de medios de comunicación me parecería prácticamente suicida tomar cualquier tipo de medida», indicó Rodríguez.

Morera, por su parte aseguró ayer tener «muchas ganas» de comparecer en el Senado, si bien él no pedirá un permiso no retribuido para preparar su intervención, como sí ha hecho Lluismi Campos. El presidente de Les Corts no logró dar una explicación lógica de por qué él sigue y su jefe de gabinete no lo hace. Para Morera es «normal» la salida de Campos y que se muestra «muy contento» del informe del Bloc sobre financiación y destaca la «autoexigencia» y «claridad» de la formación.