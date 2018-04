Puig eleva a 334 millones la inversión que falta para que la Comunitat esté en la media El presidente Puig, ayer. / efe PP y Cs defienden las cuentas mientras los empresarios las ven moderadamente positivas después de considerarlas «un palo» F. R. VALENCIA. Miércoles, 4 abril 2018, 23:51

Las reacciones a los Presupuestos Generales del Estado no dejan en buen lugar al Gobierno. Ni PSPV ni Compromís ni Podemos ni las organizaciones sindicales están conformes con que la inversión de 740 millones de euros, un 25,6% más sobre 2017, y a pesar de ello los valencianos están en el penúltimo puesto en inversión per capita. PP y Cs los defienden. Los empresarios los ven moderadamente positivos.

Ximo Puig Presidente del Consell

«Cs contribuye a gripar el motor de la Comunitat»

«Para estar en la media deberíamos recibir 334 millones de euros más. Son un portazo a la Comunitat», defendió ayer el presidente. Criticó el apoyo de Cs a unas cuentas que contribuyen a «solidificar la marginación de la Comunitat y a gripar el motor». Puig ve que «no se respeta a la Comunitat y es grave». Dijo que las cuentas «no corresponden a la lealtad de los valencianos con España», defendió que «no puede seguir la situación estructural de menosprecio a la Comunitat» y «que existe el problema valenciano pero no estamos en la vía de la ruptura». El síndico del PSPV, Mata, dijo que «configuran una autonomía 'low cost'».

Isabel Bonig Presidenta del PPCV

«Hubiera protestado si no estuviera el corredor»

La líder del PPCV volvió a poner buena cara ante unos PGE. Su valoración, «tremendamente positiva». Sobre el penúltimo puesto de inversión per capita -reciben 150 euros cuando la media es de 217- dijo que es «un indicador más» y destacó que «hubiera protestado si no estuviese el corredor mediterráneo o la conexión Xàtiva-La Encina». Pidió al Consell que trabaje «un poco» en lugar de crear «más chiringuitos» y criticó que el hecho de que no haya ayudas al transporte metropolitano empañe todo lo demás. Eso sí, «vamos a seguir reivindicando lo que falta».

Woodward Diputado de Cs

«Se quedan cortos pero han mejorado bastante»

Reconoce que se «quedan cortos», aunque «han mejorado bastante». Los apoyan porque tienen puntos interesantes como la bajada del IRPF. Reconoció que no les gusta la falta de ayudas al transporte metropolitano ni que el Palau de les Arts solo tenga 600.000 euros.

Salvador Navarro Presidente CEV

«Son un palo. Esa es la realidad»

Sin medias tintas. El presidente de la CEV, Salvador Navarro, definió como «un palo» el proyecto de PGE, «esa es la realidad», aunque la CEV los valoró más tarde como «moderadamente positivos». Destacó que la Comunitat necesita inversiones por 21.000 millones en infraestructuras, 18.000 del Gobierno y 3.000 de la Generalitat. Navarro señaló que hay fijarse en la ejecución real.

Arturo León CC OO

«No recogen necesidades como el gasto social»

El secretario general de CC OO en la Comunitat Valenciana, Arturo León, afirmó que los PGE deben ser «más expansivos», puesto que «no recogen necesidades del país, como el gasto social, el empleo, las pensiones o la infrafinanciación». Afirmó que «no se han visto recuperados en estos PGE en materias como la educación, sanidad, innovación, investigación o igualdad».

Fran Ferri Síndico de Compromís

«Vuelven a dejarnos a la cola de las inversiones»

Las cuentas «vuelven a dejar a la Comunitat a la cola de las inversiones», afirmó Fran Ferri, portavoz de Compromís, que las considera «nefastas». «No nos gustan ni por el fondo ni por la forma ni por lo que contienen», dijo.

Antonio Estañ Síndic de Podemos

«Se cronifican los recortes»

«Cronifican los recortes y tratan de parchear electoralmente la demanda de las pensiones», cuyo problema considera Estañ, síndico de Podemos, no solucionan estos PGE