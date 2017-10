Puig apela al diálogo pero advierte de que «no se puede vivir en una realidad no legal» El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en la tribuna de Les Corts. / EFE/Kai Försterling Bonig recuerda que si Puigdemont evita contestar al Gobierno la única salida que queda es aplicar el artículo 155 de la Constitución S. P./AGENCIAS Viernes, 20 octubre 2017, 00:52

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, señaló ayer, tras la carta del presidente catalán, Carles Puigdemont, al Gobierno y el anuncio de convocatoria del Consejo de Ministros el sábado para avanzar en la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que este es «un terreno absolutamente desconocido para todos» y «efectivamente no se puede vivir en una realidad no legal porque así se genera una incertidumbre para todos los ciudadanos», por lo que ha apelado al diálogo «desde la legalidad».

Así lo señaló el jefe del Consell en declaraciones a los medios tras la sesión de control en las Corts Valencianes en las que reiteró que su posición se resume en «legalidad constitucional y diálogo», para agregar que en las próximas horas le gustaría que hubiera «generosidad y prudencia».

«El problema de este momento, el atasco monumental que vivimos, es que no hay miradas suficientemente generosas, creo, para encontrar una solución», aseveró Puig, que ha incidido en que «es bueno que los actores fundamentales de este episodio tengan el menor ruido alrededor posible».

El jefe del Consell echa en falta miradas «generosas» para encontrar una solución en CataluñaLa síndica de Ciudadanos aboga por «restablecer la democracia real» y dar voz a los catalanes

Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, se refirió ayer a la ausencia de Cataluña en el pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, y subrayó que su Ejecutivo «está atendiendo a la dependencia, no a la independencia». Así lo señaló a su entrada en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que ayer convocó a las comunidades.

Por otro lado, la presidenta del PPCV y portavoz en Les Corts de esta formación, Isabel Bonig, trasladó el «respaldo total y absoluto» de los populares valencianos al Gobierno de España y «a todas las medidas constitucionales» que tome respecto a Cataluña.

En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Parlamento autonómico, Bonig aseguró que el artículo 155 es «una medida constitucional, prevista en la Constitución para defender el orden constitucional y la legalidad constitucional». También consideró que el Gobierno, con el apoyo del PSOE y de Ciudadanos, ha sido «prudente y ha dado muchos plazos» al presidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, para que vuelva a la legalidad.

«Si Puigdemont no atiende a estos llamamientos al final hay que aplicar la ley porque un Estado de derecho supone la aplicación y sometimiento de todos los poderes, autoridades y ciudadanos a la ley», señaló la dirigente popular, quien advirtió de que «sin ley y Estado de derecho no hay libertad ni democracia». Bonig, quien dijo no querer «incendiar más», alabó la postura del PSOE y afirmó que sigue «echando en falta un poco más de contundencia» por parte del president de la Generalitat y líder de los socialistas valencianos, Ximo Puig.

Desde Podemos, Antonio Estañ afirmó que la ciudadanía «está ya cansada de gestos, de cartas, de amenazas que no solucionan nada» y «este diálogo de besugos o la falta del mismo debe terminar y darse un diálogo real» que debe concretarse en un referéndum pactado.

«No tiene mucho sentido que Puigdemont amenace con declarar la independencia, se reconoce que no se ha declarado, y al minuto siguiente el Gobierno siga insistiendo en el artículo 155. Este intercambio de cartas no es un ejemplo de comunicación, sino todo lo contrario, hacer gestos de cara a la galería y seguir con su hoja de ruta que nos sigue llevando a una repetición de errores y una irresponsabilidad constante que ocasiona un problema muy grave», consideró.

A su juicio, la activación del 155 será «terrible» para la comisión territorial y la reforma de la Constitución, porque se está «apostando de forma muy clara por una dureza casi electoral con Cataluña» sin aportar ninguna solución, dijo Estañ, que defendió que no se aplique el 155 con la repetición de elecciones que llevarían de nuevo «a la casilla inicial». «Ese 80% de catalanes que quiere el derecho a decidir su relación con España no va a desaparecer por mucho que cerremos los ojos», advirtió.

La portavoz de Ciudadanos en las Corts, Mari Carmen Sánchez, abogó por «restablecer la democracia real» dando la voz a los catalanes y considera que debe aplicarse el 155 para convocar «unas elecciones democráticas para darle la voz al pueblo y que elija a un presidente que apoye la Constitución y sea un interlocutor válido». «La democracia, desde hace casi un mes, está secuestrada en Cataluña. El Parlament está cerrado, aquellos que se hacen llamar garantes de la democracia en Cataluña están demostrando ser unos farsantes, queremos la aplicación del 155 exclusivamente para darle la voz a los catalanes», dijo.