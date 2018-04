De puente también en Les Corts Un pleno en Les Corts. / IRENE MARSILLA Las vísperas de festivos registran un notable descenso de la actividad de los diputados, tanto de los que viven fuera como de los de Valencia Una escasa docena de parlamentarios de los 99 elegidos acuden a su despacho BURGUERA VALENCIA. Martes, 1 mayo 2018, 00:45

Si ayer se hubiera dado la improbable desgracia de que un meteorito impactara contra el Palau dels Borja, los daños patrimoniales hubiesen sido irreparables. Igualmente, muchas vidas hubiesen corrido gran peligro: las de ujieres, administrativos, camareros, agentes de seguridad... pero por el parlamentarismo podrían dormir tranquilos los valencianos. A las 12 del mediodía, en el 90% de los despachos de los diputados había tantos vestigios de vida terrícola como en Marte. De los 99 diputados, apenas una docena pisaron sede parlamentaria. Soledad casi absoluta en el edificio de oficinas de Les Corts. Sus señorías continuaron fieles a sus costumbres y a la tradición cristiana, santificaron la fiesta de guardar, concretamente el 1 de mayo que se celebra hoy, pero por adelantado, como buenos escolares, que ayer tampoco acudieron al colegio.

Tercera Planta

De Podemos, un diputado de guardia; en Cs, ni un alma

El PP registra la mayor afluencia mientras que en Cs queda de guardia sólo el personal eventualA mediodía llegó una diputada de Compromís a los despachos, hasta entonces todos vacíos

A mediodía, en los despachos de Podemos apenas se oyen las teclas de un par de ordenadores. Un técnico y un diputado. El parlamentario solitario es Daniel Geffner, neurocirujano de profesión y, quizá por estar acostumbrado a las guardias, al pie del cañón. Por allí se pasó también en algún momento de la mañana César Jiménez. Por lo que respecta a Ciudadanos, soledad absoluta. En toda la planta que comparten podemistas y Cs, apenas un diputado frente al ordenador. La excepción naranja era una técnico, encargada de recibir todo la documentación entregada por los ujiéres, que ayer tanteaban despachos vacíos hasta terminar siempre en las escasas dependencias abiertas en cada grupo parlamentario.

Segunda Planta

Reunión parlamentaria (y de partido) en la cúpula del PP

De la docena de diputados aparecidos ayer por los despachos parlamentarios, la inmensa mayoría eran del PP. A mediodía eran, al menos, siete los populares presentes en las instalaciones parlamentarias. Alguno de ellos, como es el caso de Alfredo Castelló, había llegado a las nueve de la mañana. Otros, pasaron antes por la sede del partido en Valencia. Celebraron una reunión del consejo de dirección del grupo parlamentario, como es costumbre los lunes, incluso víspera de festivo.

Primera Planta

Manolo Mata, el único presente de todo el grupo

El portavoz parlamentario del PSPV, Manolo Mata, llegó en bicicleta a Les Corts algo antes de las once de la mañana y permaneció en su despacho hasta pasadas las dos de la tarde. Si el síndic socialista precisa de soledad para trabajar, ayer estaría como pez en el agua. De su grupo no se vio ni un alma. Aún así, Mata se bastó para elaborar un comunicado atizando al PPCV por no presentar ni una enmienda a los presupuestos.

Planta Baja

Seguridad tiene que abrir los despachos a Àlvaro

Pasado el mediodía, la portavoz adjunta de Compromís Mónica Àlvaro llegó a su despacho. Puerta cerrada. Tuvo que acudir un guardia de seguridad a abrirle. Toda la planta que ocupa la coalición estaba cerrada. El grupo parlamentario más reacio a todo lo que llega de Madrid, paradójicamente, practicó a conciencia las costumbres capitalinas. Mañana también es festivo para los madrileños, que estos días hacen puente tan masivamente como los diputados de Compromís, a cuyas dependencias acudió un poco después otra diputada, Isaura Navarro.

A las seis y media de la mañana, Daniel y Luis se levantaron en Onda. Tenían que alicatar suelo en una vivienda cercana a L'Eliana. En la localidad vecina, La Pobla de Vallbona, Dori llegó a las nueve para acompañar a una señora al taller de la Asociación de Alzhéimer, donde también trabajaron, al igual que Edu, vendedor de la Once en la calle Alboraia, que a mediodía vendía un cupón a un señor que salía de una panadería, atendida por una dependienta, también al pie del cañón. Al cruzar el puente de la Trinidad, justo al otro lado de la calle Alboraia, está el Palau dels Borja, donde la actividad fue distinta a la de los vecinos de Valencia no electos.