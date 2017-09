El PSPV se vuelca con la marcha por la financiación con un centenar de actos José Muñoz, secretario de organización del PSPV, junto al diputado Julián López. / EFE Los socialistas creen que será difícil alcanzar un nuevo acuerdo si no se aumentan los recursos que son transferidos a las comunidades autónomas A. CERVELLERA Jueves, 7 septiembre 2017, 01:30

Valencia. Seguir visibilizando la infrafinanciación que sufre la Comunitat. Ese es el objetivo que salió de la primera reunión de la nueva ejecutiva del PSPV del pasado sábado y que ahora se materializará en una campaña con casi cien actos de cara a la manifestación que reclamará un nuevo modelo de financiación.

José Muñoz, secretario de Organización de los socialistas valencianos, presentó junto a Julián López, diputado en el Congreso, la iniciativa que recorrerá toda la Comunitat. De esa forma, el PSPV «calienta motores» con una causa en la que está volcado todo el partido y en la que la formación afirmó que estarán implicados directamente miembros de la dirección, el Consell y alcaldes.

Muñoz concretó que esta campaña busca «la implicación de la sociedad» para visibilizar «el problema valenciano». «Queremos liderar esta reclamación histórica», aseguró el dirigente socialista, que avanzó que también presentarán mociones en todos los ayuntamientos de la Comunitat para exigir el Gobierno central una reforma que desde la formación consideran que es urgente. Lo que no consiguió aclarar Muñoz es cuál será la fecha definitiva para la marcha, que siempre ha estado planteada en torno al 9 de octubre. A diferencia del presidente Ximo Puig, el secretario de Organización no abrió la puerta a que el acto reivindicativo pueda atrasarse unas semanas para que no fuera «contaminado» por el referéndum independentista del 1-O. Pese a ello, dejó la pelota en el tejado de los sindicatos, que son los que indicó que están organizando la manifestación y los responsables de fijar la fecha.

López entró directamente a valorar la propuesta de los expertos que ha sido materializada en una simulación por Ángel de la Fuente, uno de los gurús económicos del ministro Cristóbal Montoro. El diputado no dudó en señalar que «con los actuales recursos» del sistema de financiación, el dinero que el Estado pone encima de la mesa para que se divida entre las diferentes comunidades autónomas, «difícilmente se alcanzaría un consenso político». Por ello, instó al presidente Mariano Rajoy a poner encima de la mesa más recursos, una opción que recalcó que satisfaría a todas las regiones ya que habría «más dinero y estaría mejor repartido». Desde el PSPV se abogó por buscar el mayor consenso posible de cara a la aprobación del nuevo modelo aunque no se quiso confirmar el respaldo del grupo al considerar que se está una fase muy temprana de la negociación.

El dirigente socialista también recordó que los últimos seis Presupuestos Generales del Estado (PGE) han castigado también a los valencianos en materia de infraestructuras y reclamó a Montoro que «cumpla con su responsabilidad» con las cuentas de 2018 que ya está negociando con otras fuerzas políticas.

El PP reclama disculpas

Rubén Ibáñez, portavoz de economía del PP en Les Corts, exigió ayer al PSPV que, además de promover una reforma del sistema de financiación (que también defienden los populares), pidan «perdón» por haber respaldado la aprobación del actual modelo.

El diputado remarcó, a través de un comunicado, que este reparto socialista «ha empobrecido en más de 13.000 millones» a los valencianos. Por ello, invitó a la formación a complementar sus «charlas populistas» con negociaciones con Ferraz y el resto de autonomías gobernadas por el PSOE. Ibáñez denunció que el PSPV no dedique los mismos esfuerzos en hacer «campaña con sus homólogos autonómicos para agilizar el acuerdo» y, en lugar de eso, lo dilate con lo que consideran «propaganda».