El PSPV reta a Podemos a no aprobar las cuentas del Consell para 2018 Estañ escucha al exsíndic de Podemos, Antonio Montiel, ayer en Les Corts. / EFE Compromís apela a la calma pero los socialistas advierten a Estañ de que «chulerías, ninguna» en la negociación de los presupuestos BURGUERA VALENCIA. Jueves, 26 octubre 2017, 00:37

Leo Margets, una conocida jugadora de póker, advierte en una entrevista: «La gente que empieza encuentra muy atractivo marcarse un farol, pero no hay que abusar. Es una cuestión muy sobrevalorada». Con la llegada del otoño, en el Consell la tensión presupuestaria se dispara. El adiós al verano supone dos cosas: las hojas se caen y Podemos aprieta en los presupuestos de la Generalitat. Es tiempo de órdagos, faroles y cartas marcadas. Los podemistas llevan varias semanas avisando de que no aprobarán los presupuestos de la Generalitat si no se atienden sus exigencias. Ayer, desde el PSPV, se les envió un mensaje: «Chulerías, ninguna». Lo dijo Manolo Mata, síndico socialista. La negociación de las cuentas del Consell durante todos los años de la legislatura es un periodo de astucias, argucias y desplantes a tres bandas. No es descartable que alguien termine rompiendo la baraja porque es difícil saber quién va más de farol y quiénes pueden hartarse de, por un lado, ser amenazado y, por otro, ser ignorado.

Desde Compromís se hizo ayer un llamamiento a la calma ante el modo en que socialistas y podemistas se están enredando durante una negociación, la de las cuentas del Consell para 2018, en la que la coalición nacionalista no juega precisamente un papel de mediadora, pues sus exigencias para las carteras de Oltra (Políticas Inclusivas) y Marzà (Educación) han contribuido notablemente a tensar la cuerda de la que ayer tiraron con fuerza Podemos y PSPV.

El síndic del PSPV en Les Corts, Manolo Mata, aseguró que «no pasa absolutamente nada» por que se prorroguen los presupuestos de la Generalitat de este año. El portavoz socialista insistió varias veces en que no se debe «sacralizar el presupuesto». «Mariano Rajoy ha demostrado que no pasa nada por que se prorroguen», ironizó, para a continuación advertir: «Chulerías, ninguna». Minutos antes, en los pasillos de la Cámara, el líder de Podemos, Antonio Estañ, recalcó que «a día de hoy» la situación es como 24 horas atrás, cuando los podemistas ya anunciaron que, de continuar la cuentas autonómicas para el año próximo tal y como están, no serán aprobadas por el tripartito. El portavoz del partido morado aseguró que hay un serio obstáculo en las partidas para Vivienda, Sanidad, Educación y la tasa turística. Ese rechazo supondría, además, que el Pacto del Botánico sería revisado al comprobar el miedo del Consell al «coste electoral» de las medidas que los podemistas consideran que deben adoptarse, y que el Ejecutivo no hace por «miedo al empresariado» en sectores como el de los envases, el sanitario o el de hostelería.

El portavoz de Compromís, Fran Ferri, apeló a la calma y afirmó que «todos los años» hay tensión en la preparación de los presupuestos, si bien admitió que es la primera vez que el PSPV plantea la posibilidad de prorrogarlos. Ferri aseguró que la coalición no contempla esa posibilidad, que supondría dejar sin sostén a proyectos de enjundia. Desde la agencia de la innovación hasta el fin de los barracones, pasando por la implantación de la renta garantizada. El síndic señaló, además, que discrepa de Mata en cuanto a la posibilidad de incluir ya en estos presupuestos la tasa turística.

Tras ver tanto amago de ruptura, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, terció horas después intentando erigirse en el mediador en un conflicto donde su partido y él mismo son parte interesada. «Estamos en negociación y siempre hay tensiones lógicas. Gobernamos desde la diversidad. Lo importante es que la sociedad valenciana debe seguir creando oportunidades», señaló Puig, que apostó por el 'sí' de Podemos, si bien no concretó cuánto envida ni quién va de farol en la partida.