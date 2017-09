El PSPV nombra a Boix nuevo portavoz adjunto en Les Corts La nueva ejecutiva de Puig, ayer, al comenzar la reunión. / lp Puig premia al exsecretario de organización, uno de los enemigos en el partido del presidente de la Diputación EP / S. P. Domingo, 3 septiembre 2017, 00:05

valencia. La primera reunión de la Ejecutiva del PSPV surgida tras el 13 Congreso de los socialistas valencianos celebrada ayer en la sede de Blanquerias ha nombrado a la nueva dirección del grupo parlamentario en Les Corts, en el que se ratificó a Manolo Mata como síndic y se reconoció el trabajo de Alfred Boix como portavoz adjunto primero en sustitución de José Muñoz. Este nombramiento era previsible porque es una persona de la máxima confianza de Ximo Puig, una manera de premiarle por su trabajo y lealtad tras dejar de ser vicesecretario de organización.

El refuerzo de Boix no puede haber sentado bien al presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, que acudió al último congreso del PSPV con grandes ambiciones que no terminaron de materializarse. Rodríguez no tiene sintonía con lo que se conoce como el clan de Gandia en el que Alfred Boix y José Manuel Orengo son sus figuras más representativas. Este último fue el enlace que colocó Ximo Puig en la Diputación de Valencia para controlar los movimientos de Jorge Rodríguez. A los seis meses, el presidente de la corporación se deshizo de él. El grupo de La Safor desconfía de Rodríguez porque aseguran que su verdadero propósito es sustituir a Puig. En cambio, el también alcalde de Ontinyent considera a estos dos dirigentes como la muestra más evidente del viejo PSPV.

La reunión de la Ejecutiva, que se convocará cada dos semanas, sirvió para ratificar a Ana Barceló como portavoz adjunta segunda y a Rosa Peris como tercera junto a los portavoces de las tres diputaciones «por el buen trabajo realizado durante estos dos años». De igual modo se hizo con el presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, el alcalde de Elda Rubén Alfaro, según informó la formación.

El portavoz del PSPV-PSOE, Jorge Rodríguez, destacó que los socialistas valencianos iniciaron el curso político con «renovada energía y fuerza para conseguir que en estos 20 meses que quedan de legislatura, consigamos ganarnos cada día más la confianza de los valencianos y valencianas». De esta forma, resumió esta primera reunión en la que todos los secretarios de área «han detallado cuál es su programación y su plan de trabajo para los próximos meses y se ha aprobado un plan de trabajo conjunto para enfrentarnos a un año que va a ser crucial tanto para el PSPV como para el futuro de los valencianos». Rodríguez aprovechó la reunión de la Ejecutiva del PSPV para anunciar que el próximo día 15, Valencia será el lugar escogido por los socialistas europeos para su arranque de curso. Así, se celebrará por primera vez en esta ciudad una reunión del grupo socialista en el Parlamento Europeo y un encuentro de los socialistas del Comité de las Regiones además de la jornada 'Europe Together', «para acercar las instituciones europeas a los ciudadanos».

El partido considera primordial informar a los ciudadanos de qué supone realmente la infrafinanciación que sufre la región y que el Consell considera clave para abandonar los números rojos de sus cuentas. Así, se acordó la puesta en marcha de una campaña que recorrerá todos los pueblos y ciudades para informar a los ciudadanos «de los graves problemas que nos está ocasionando la infrainversión y la infrafinanciación a la que nos tiene sometido el PP de Rajoy».