El PSPV no ve irregularidades en sus cuentas ni señala a ningún responsable Los dirigentes socialistas Manolo Mata y Ana Barceló en sus escaños de Les Corts. / efe Los socialistas admiten que tuvieron «dos donaciones incorrectas» por parte de empresas locales a la agrupación de Benidorm en 2007 F. RICÓS VALENCIA. Sábado, 28 abril 2018, 00:48

Lejos de lo sucedido el pasado lunes en el Bloc, donde se apartó temporalmente a la persona que desde hace años era la mano derecha de Enric Morera por el caso de la presunta financiación irregular, en la reunión mantenida ayer por los miembros del secretariado de la comisión ejecutiva nacional del PSPV ni se mencionó el nombre de José Manuel Orengo, uno de los señalados en este asunto pero en la acera socialista, actualmente asesor en Presidencia del jefe del Consell, Ximo Puig, por la conexión existente entre éste cuando era alcalde de Gandia y la empresa Crespo Gomar, radicada en la ciudad ducal y dirigida por el hijo de un concejal socialista de Orengo.

El vicesecretario general del PSPV, Manolo Mata, y la secretaria de Justicia, Ana Barceló, comparecieron ayer tras facilitar el informe al secretariado de la comisión ejecutiva. Un informe que fue ratificado y que hoy recibirá el visto bueno del comité nacional.

La comisión interna del PSPV que ha investigado esta presunta financiación irregular de los socialistas valencianos concluyó ayer que de irregularidades o ilegalidades en las cuentas del partido entre 2006 y 2008 y en la campaña electoral de 2007, nada de nada. El PSPV negó la mayor de la instrucción judicial que se sigue contra esta formación y el partido nacionalista en cuatro juzgados. El informe elaborado por los socialistas resalta que el partido pagó directamente a la empresa Crespo Gomar por los servicios prestados en la campaña electoral autonómica de 2007 y por la organización del congreso de 2008 que aupó a la secretaría general del PSPV a Jorge Alarte. Eso sí, detectaron dos irregularidades en Benidorm, por las donaciones de dos empresas, locales, Hospimar 2000 SL y Quick Meals, una de 11.000 y otra de 6.000 euros, que en lugar de dar el dinero a la agrupación local socialista pagó directamente a proveedores. El PSPV, indicó Ana Barceló, «ha verificado que ambas empresas no han recibido trato de favor por parte de la administración».

«No podemos satanizar a una persona porque no ha habido comportamiento irregular», declara Mata

Mata indicó que para la elaboración del informe han hablado con más de 30 personas, además de recabar la documentación disponible. «Se ha hecho todo lo posible, a diferencia de otros», indicó.

El también síndico parlamentario se mostró convencido de que «nadie ha tomado una decisión que sea delictiva antes y que haya prescrito ahora, nadie ha articulado una trama, y no hay responsabilidades personales».

«No podemos satanizar a una persona o a dos o a tres porque no ha habido ningún comportamiento irregular detectado para organizar no se sabe qué», indicó el portavoz parlamentario. «Otra cosa -dijo- es que no lo hayamos detectado».

A pesar de sus palabras, Mata se curó en salud y respecto a la investigación abierta de los cuatro juzgados por presuntos delitos de malversación y prevaricación, el dirigente socialista afirmó que «tendrá que ser la justicia la que se pronuncie y determine si existe ilícito penal, una simple irregularidad administrativa, o no se aprecia irregularidad alguna».

Mata y Barceló explicaron que si bien no tenían facturas (no guardan las de hace más de seis años), sí disponen de los apuntes contables y de los informes del Tribunal de Cuentas y de la Sindicatura de Comptes que daban el visto bueno a la contabilidad general del partido, el primero, y la electoral el segundo.

Estas palabras recordaron a cuando empezaron a surgir las primeras filtraciones sobre las investigaciones de irregularidades en el PPCV, cuando distintos dirigentes populares hacían referencia al visto bueno que habían recibido las finanzas del partido por parte del Tribunal de Cuentas o de la Sindicatura y ahora mismo está en marcha un juicio en la Audiencia Nacional sobre financiación irregular del partido por la existencia de cuentas en 'B'.

Mata y Barceló defendieron que el partido pagó directamente a Crespo Gomar 400.504,21 euros. «La relación de Crespo Gomar con el PSPV está recogida en la información facilitada por la propia Agencia Tributaria, como consta en el auto, que viene a coincidir con los apuntes contables». Mata recalcó que los apuntes coinciden y que de esa cantidad deducen por las fechas -no tienen las facturas- que unos 180.000 euros -tampoco saben la cantidad exacta- corresponden al pago a la empresa gandiense por organizar el congreso de 2008 en el que salió elegido Jorge Alarte como secretario general.

El informe de la Sindicatura de Comptes sobre la fiscalización de la campaña de 2007, indica el estudio interno del PSPV, «se resolvió favorablemente, no apreciando irregularidades. El total de gastos ascendió a 999.919 euros» y concluyen que «la totalidad de los gastos están justificados».

Señalan también en sus conclusiones que no han detectado pagos de terceros referidos a la campaña autonómica 2007.