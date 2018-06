El PSPV insta a sus socios botánicos a retirar enmiendas contra los PGE

Al PSPV le han entrado las prisas por aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2018 confeccionados por Cristóbal Montoro, negociados con el PNV y repudiados por el PSOE hasta que el viernes Pedro Sánchez alcanzó la presidencia del Gobierno. Hasta la pasada semana, los socialistas valencianos consideraban necesario enmendar los PGE. Ya no. De hecho, piensan que sus socios botánicos tampoco deberían hacerlo.

El vicesecretario general del PSPV y portavoz en Les Corts, Manolo Mata, justificó la retirada de las enmiendas del PSOE porque «sería una trampa mortal» que las cuentas del Estado quedaran bloqueadas hasta otoño y a España «le conviene un presupuesto, el que haya, en funcionamiento, no vivir con uno prorrogado» porque si aprobándolo en junio «la posibilidad de ejecutar es muy baja, si se aprueba en septiembre, octubre o noviembre, la posibilidad de que las inversiones se ejecuten es nula».

Preguntado sobre si considera que Compromís y Podemos deberían retirar sus enmiendas, respondió: «Ojalá, iríamos más rápido, no van a aportar nada, las que tienen que ver con infraestructuras no van a llevar a que se vea en licitaciones, como no haya presupuesto y se apruebe en noviembre, el 99% de las grandes infraestructuras nuevas no se podrían ejecutar nunca». No estaban por la labor, sin embargo, ni nacionalistas ni podemistas. Sus portavoces lamentaron ayer la retirada de enmiendas por parte de los socialistas y aseguraron que mantendrán las suyas en las inversiones que afectan a la Comunitat Valenciana.