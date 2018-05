El PSPV no encuentra sede La sede actual de los socialistas que se convertirá en un hotel. / Damián Torres Los dirigentes necesitan un inmueble bien comunicado y visible, con facilidades de aparcamiento y posibilidad de reforma | El incremento de los alquileres complica la localización de un espacio adecuado D. BURGUERA Valencia Miércoles, 2 mayo 2018, 00:55

El PSPV tiene un problema serio con el negocio del ladrillo. Durante años, con el partido en serias dificultades, la dirección socialista evitó poner la sede en venta para no ser víctima del desplome de los precios. Aguantó y aguantó hasta que finalmente vendió por casi seis millones de euros. Sin embargo, ahora que ha logrado la venta, se encuentra con otro problema: la burbuja de los alquileres en Valencia.

El incremento del precio de la renta inmobiliaria está suponiendo una dificultad añadida a los dirigentes del PSPV, que ahora se lamentan de no haber vendido un poco antes, o quizá haber atado un recinto adecuado a sus necesidades cuando los precios eran asequibles. Ya no. De tal modo que se ha buscado la ayuda de una asesoría con el fin de cerrar de una vez el traslado, que no puede ser a cualquier lado, ya que los socialistas precisan de un espacio que cumpla requisitos muy concretos: bien comunicado y visible (para tener cierta repercusión pública), con una zona próxima para aparcar (para los militantes y dirigentes llegados de fuera de la capital), amplio (las reuniones precisan de mucho espacio, pues la tendencia del PSPV a no dejar a nadie fuera ha convertido cada Ejecutiva en un cónclave masivo), con capacidad para ser reformado (para asuntos tan específicos como las comparecencias públicas, que precisan de características audiovisuales muy concretas), lo que también implica un alquiler durante un largo periodo, entre cinco y diez años. Y mientras, el mercado inmobiliario se calienta.

La formación debe abonar ahora un alquiler de su antigua sede al no abandonar el edificio

Los alquileres en Valencia se han disparado en hasta tres distritos de la ciudad por encima del 30%, según adelantó ya LAS PROVINCIAS. Aunque el precio medio de un alquiler en Valencia se situó en 732 euros al término de 2017, y experimentó un alza del 13,31% anual, tres zonas han crecido casi el triple, se trata de Rascanya (36,76%), Algirós (35,9%) y Benicalap (32,85%). Los datos los recoge el Informe sobre el Precio de la Vivienda de Mitula Group, correspondiente al cuarto trimestre de 2017. El alza de los precios del alquiler de viviendas ha convertido la propiedad de un inmueble arrendado en un negocio más lucrativo que la mayor parte de inversiones convencionales. Tener un alquiler en Valencia dispara la ganancia hasta doblar la media nacional. El piso que se alquila ha experimentado una revalorización del 16,7%, la segunda mayor del país, sólo superada por Sevilla. Con una situación así, no es de extrañar que ahora mismo el PSPV comience a tener prisa por cerrar un pacto.

Los socialistas tienen hasta el próximo 15 de junio para dejar las instalaciones que vendió el pasado mes de octubre a la cadena hotelera Myr, propiedad del Grupo Comatel, por 5,8 millones de euros. La sede de los socialistas valencianos se convertirá en un hotel de lujo y a los dirigentes les ha llegado un ultimátum como una consecuencia del acuerdo suscrito con el comprador, según desveló este periódico. En el PSPV tienen prisa por salir de donde están y por encontrar algún sitio donde quedarse antes de que los precios continúen su escalada. Una de las cláusulas de la venta fijaba una compensación económica en el caso de que el partido no abandonara en una fecha concreta las instalaciones.

Los socialistas valencianos tenían la previsión de abandonar las instalaciones el pasado mes de marzo. Sin embargo, la formación se topó con que no encontraban un nuevo espacio en el que poder instalarse de forma definitiva, lo que les llevó a posponer la mudanza al menos hasta el verano. Los socialistas ya incidieron entonces en la dificultad de encontrar un espacio en el que poder ubicar toda la estructura de las cuatro direcciones del partido que están en Blanquerías: la autonómica, la provincial, la local y la de las juventudes.

Una de las consecuencias de mantenerse en el actual emplazamiento es que los socialistas comenzarán a pagar a partir de ahora un alquiler al nuevo propietario. En concreto, el PSPV tendrá que abonar unos 6.000 euros mensuales por el arrendamiento del que hasta hace poco era su edificio.

Esta situación se debe a que los socialistas acordaron con la cadena hotelera pagar una cantidad ajustada a precio de mercado para no tener problemas con el Tribunal de Cuentas, el encargado de fiscalizar las cuentas de los partidos.