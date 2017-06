El PSPV deja solo a Podemos en su intento de reprobar a Rajoy El portavoz del PSPV en Les Corts, Manolo Mata, ayer, entrando en el hemiciclo. / JESÚS SIGNES Los socialistas y Alexis Marí no votan la iniciativa del partido morado en Les Corts que avala la moción de censura contra el presidente del Gobierno BURGUERA Viernes, 9 junio 2017, 00:29

VALENCIA. Los grupos parlamentarios de Les Corts ejercieron ayer de tahúres (expertos en utilizar varias barajas a la vez para hacer cortes falsos por empalme, controles de naipes al abanico y varias decenas de trucos más) y maniobraron en torno a una iniciativa de Podemos en la que se reprobaba a Rajoy acusando al Gobierno central de orquestar una trama que contamina a las grandes instituciones del Estado con el fin de conservar el poder a costa de anular la voluntad de la ciudadanía. La descripción de la propuesta supone una trama de manual, la que el partido podemista también emplea para justificar su moción de censura contra el presidente del Ejecutivo del PP. La iniciativa parlamentaria del partido morado acabó rechazada en Les Corts tras una sucesión de actuaciones insólitas, alguna de ellas inédita, trucos parlamentarios similares a los que utilizaban los tahúres hace ya 800 años y que han servido a unos y otros para intentar salvar sus respectivas posiciones en el seno del tripartito, en los equilibrios internos de los grupos y ante sus jefes en Madrid.

Les Corts rechazó la iniciativa que impulsaba la dimisión de Rajoy. A su favor se situó Podemos (el proponente) y Compromís. En contra, PP y Ciudadanos. Al margen (tan al margen que no se abstuvieron, sino que ni siquiera votaron), PSPV y Alexis Marí, que se salió del hemiciclo como en su día Josep Nadal para no votar el apoyo a la Guardia Civil en Alsasua. El exsíndic de Cs fue el único de los críticos de su grupo parlamentario que abandonó la Cámara valenciana.

El PSPV aseguró que no votó como protesta ante la imposibilidad de tramitar el acuerdo que inicialmente había alcanzado con Podemos. El impedimento lo propició la negativa del PP a autorizar la presentación de la transaccional, ya que es necesaria la firma de todos los grupos para ello. Algo que no había sucedido hasta ahora porque todos los partidos rubrican las tramitaciones. Hasta ayer. La portavoz del PP, Isabel Bonig, justificó no firmar porque considera que el resto de partidos utiliza los gestos de apoyos de los populares a cualquier iniciativa en contra del PP, «haciendo demagogia» ante lo que aseguraron «estar cansados de que siempre se trate de arrinconar al partido mayoritario» de la Comunitat.

El bloqueo de la tramitación del pacto entre Podemos y PSPV impidió debatir una propuesta abierta en la que se reprobaba a Rajoy pero sin la disyuntiva de optar por una moción de censura o una cuestión de confianza. Ante la posición del PP, los socialistas aprovecharon para reclamar a los podemistas que retirasen la propuesta defendida por el síndic morado, Antonio Montiel, un texto inicial ante el que el socialista Manolo Mata, síndic del PSPV, ya había realizado un alegato en contra brillante que finalizó advirtiendo de que «no hay nada peor que un Gobierno de Rajoy reforzado por una moción de censura fracasada como la que se defiende aquí».

Podemos había planteado una iniciativa en la que instaba a «invocar la soberanía nacional para que, mediante la exigencia de responsabilidad política e impulsar la dimisión de Mariano Rajoy y su Gobierno». En la primera intervención de Mata, el portavoz socialista admitió que «la situación de España es excepcional», si bien ese asentimiento inicial a las tesis de Montiel se tornó en reproche al recordarle que Podemos pudo facilitar que Pedro Sánchez acabase con la hegemonía del PP al frente del Ejecutivo central.

Por si no lo había captado, el socialista utilizó la frase de una novela que le prestó un buen amigo, escrita por el escritor chileno Hernán Rivera Letelier ('La muerte es una vieja historia', editada por Alfaguara): «Eres tan inteligente que no vales para nada», le espetó Mata a Montiel para subrayar el carácter fallido de la propuesta que Pablo Iglesias ha llevado al Congreso contra el presidente del Gobierno.

Ausencia de Marí

El presidente de Les Corts, Enric Morera, encendido ante la situación propiciada por la negativa del PP a tramitar la transaccional, accedió a conceder un receso. El bloqueo de los populares permitió a los socialistas justificar su no voto. Ni siquiera fue una abstención, como si el PSPV no estuviera allí. El que literalmente no estuvo fue Marí. El exsíndic de Ciudadanos llevaba toda la semana ocultando sus cartas respecto a este punto. En Cs también se resistieron a fijar su posición. El exportavoz, en los pasillos del parlamento, cuando no se sabía si se votaría o no, aseguraba que él tenía muy clara su posición, o no. A pesar de que tuvo la oportunidad de demostrarla, finalmente se fue. No votó, como el PSPV. Los otros tres diputados naranjas (David de Miguel, Alberto García y Domingo Rojo) que se han mostrado críticos con la nueva dirección que encabeza la síndica Carmen Sánchez se quedaron junto a sus compañeros de grupo y votaron, como todo Cs, contra la propuesta de Podemos.

Marí se justificó posteriormente. Aseguró que, a pesar de las reiteradas llamadas a votar que en todos los puntos del orden del día se hacen durante minutos y minutos (se oyen hasta en los jardines de la Cámara), estaba fuera del hemiciclo y no se enteró. También afirmó que hubiera votado lo mismo que su grupo. Farol, o no, solo el tahúr lo sabe.