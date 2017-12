PSPV y Compromís pactan dejar a alcaldes y concejales fuera de Les Corts Vista panorámica del hemiciclo de Les Corts. / Txema Rodríguez La propuesta cerraría la puerta de la Cámara a los jóvenes ediles que toman posiciones en las respectivas carreras orgánicas F. M. Martes, 19 diciembre 2017, 23:28

La propuesta de reforma de la Ley Electoral, ahora en estudio en Les Corts, incorpora una condición de incompatibilidad que puede acabar dibujando un nuevo escenario en el horizonte orgánico de todos los partidos con representación parlamentaria. Se trata de la negativa a que los cargos públicos municipales -alcalde y concejales- puedan ocupar un escaño en el Parlamento autonómico.

La propuesta, que figura en el informe resumen de recomendaciones elaborado por la comisión que ha trabajado sobre esta reforma, toma su justificación de esa máxima que viene a rechazar la acumulación de cargos públicos, y que prácticamente todos los partidos han incorporado en sus documentos orgánicos -aunque hasta la fecha no existe una limitación impuesta legalmente-. El visto bueno a la iniciativa sólo depende ya del voto favorable de Ciudadanos -dando por descontado el de Podemos- porque la reforma de esta ley necesita del respaldo de dos tercios de los diputados de Les Corts.

Hasta la fecha, la incompatibilidad que figura en los documentos de casi todos los partidos no impide que cargos como la vicepresidenta de Les Corts, Carmen Martínez, o la portavoz adjunta de Compromís, Mireia Mollà, compaginen sus responsabilidades en Les Corts con la alcaldía de Quart, en primer caso, y la concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Elche, en el segundo. Prácticamente una quincena de los 99 diputados valencianos compatibiliza en este momento su puesto en la Cámara con alguna reponsabilidad municipal, sea como concejal o como alcalde.

Pero incompatibilizar el cargo público a nivel municipal con el autonómico no es únicamente una medida que afecte a quienes en la actualidad disfrutan de uno y otro puesto. Fuentes del PSPV reconocen que buena parte de la justificación de la medida -más allá de la principal, que no es otra que la de evitar que se acumule en unas pocas manos excesivo poder- tiene que ver también con los concejales y alcaldes que ahora no están en Les Corts, pero que pueden tener en mente la elaboración de las candidaturas electorales para 2019.

Doble Cargo Carmen Martínez Alcaldesa de Quart Vicente Arqués Alcalde Alfás del Pi Manuel Pineda Alcalde Rafal Ana Besalduch Alcaldesa San Mateu Mireia Mollà Concejal Elche Belén Bachero Alcaldesa Vistabella Jordi Juan Alcalde Tavernes Valldigna Sabina Escrig Concejal Villareal Víctor Soler Concejal Gandia Víctor García Concejal Alcora María José Ortega Alcaldesa Carlet Juan Ponce Concejal Villamarxant

En el caso de los socialistas valencianos, el movimiento afectaría a algunos de los jóvenes referentes del partido a los que se ha señalado que podrían participar en la carrera sucesoria de Ximo Puig -que en el congreso de Elche anunció que no optaría a la reelección como líder del partido-. Dos alcaldes, el de Ontinyent, Jorge Rodríguez, y el de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, lograron mando en plaza en aquel cónclave -portavoz de la ejecutiva el primero, y vicesecretario de Relaciones Institucionales el segundo-. Y a ambos se les ha venido señalando como posibles alternativas a Puig cuando los socialistas valencianos tengan que renovar a su dirección -una cita para la que aún deberían transcurrir prácticamente cuatro años, salvo que los comicios de 2019 arrojen un resultado que obligue a adelantarlo-. Una alternativa a Puig que sería mucho más razonable si ocupa un escaño en la Cámara -y se visualiza como líder de la oposición- que si está fuera.

Si la cuarta planta de Blanquerías tiene puesta su mirada en esta propuesta, algunos dirigentes de Compromís no les andan a la zaga. El peso de los referentes locales del Bloc en el seno de la coalición es visto con desconfianza tanto por los jóvenes referentes de ese partido como por Iniciativa, el partido de Mónica Oltra, que observan con buenos ojos esa futura incompatibilidad.