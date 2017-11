PSPV y Compromís hablan de un evento «histórico» y piden al PP que reflexione Puig celebra la alianza de los distintos sectores y Ferri asegura que los valencianos «no perdonarán» a los populares «ignorar una financiación justa» S. P. VALENCIA. Lunes, 20 noviembre 2017, 00:22

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, se mostró ayer más que satisfecho tras la manifestación que recorrió las calles de la ciudad de Valencia para reclamar un mejor sistema de financiación para la Comunitat. El jefe del Palau calificó la marcha como «histórica», fundamentalmente por «la concordia en la alianza intergeneracional, en la alianza entre distintos sectores e ideas con un fin común». En declaraciones a la salida del maratón, que se celebró ayer en València, Puig señaló que en la manifestación «la Comunitat Valenciana demostró una vez más que hay una vía para el diálogo, para la negociación, para el acuerdo, a través de la reivindicación».

Preguntado sobre ahora qué hay que hacer, contestó que al «mismo tiempo» han estado «trabajando en los despachos, en la negociación». «Desde la conferencia de presidentes estamos siguiendo un recorrido, que ha liderado en gran medida la Comunitat, a través de la comisión de expertos», indicó y apuntó que ahora están en la comisión técnica y política. Según Puig, «el compromiso es que antes de final de año haya una propuesta firme» y se mostró convencido de que «la realidad se impondrá y va a haber un nuevo modelo de financiación que sea justo para los valencianos».

Por su parte, el portavoz del grupo parlamentario Compromís en Les Corts, Fran Ferri, aseguró que los valencianos «no perdonarán que el PP continúe ignorando la reivindicación de una financiación justa» tras su ausencia en la manifestación multitudinaria que ayer recorrió Valencia y que también calificó como «histórica».

«El éxito de la manifestación de ayer tiene que hacer reflexionar al PP y a Isabel Bonig en particular. Cometieron un primer error cuando anunciaron que no acudirían a la manifestación. Después, cometieron un segundo error poniendo en marcha una campaña para intentar deslegitimar la movilización con una batería de mentiras», apuntó. Ferri dijo que «hay que poner en valor la asistencia de muchos simpatizantes del PP que no hicieron caso a las directrices de Bonig y pusieron por delante la defensa de nuestros intereses». «Deberían ser un ejemplo para los actuales dirigentes del PP que actúan como delegados del gobierno de Rajoy, en lugar de como representantes de los valencianos», zanjó.