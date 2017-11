PSPV y Compromís cargan contra Bonig tras anunciar su reunión con Montoro Bonig y Montoro, en una reunión que mantuvieron en Valencia junto a empresarios, en junio del año pasado. / jesús signes La presidenta del PP se cita con el ministro de Hacienda para hablar de financiación y los partidos del Consell la acusan de «desleal» B. F. VALENCIA. Lunes, 13 noviembre 2017, 00:24

El mayor problema de operatividad para la Generalitat es su falta de recursos, en buena parte a causa de la infrafinanciación de la Comunitat. La presidenta del PPCV anunció ayer que se reunirá mañana con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ante el inminente inicio de las negociaciones entre el Gobierno y las comunidades autónomas para modificar el sistema de reparto de fondos. Pues no, mal hecho. Así lo consideran desde el PSPV y Compromís, los partidos que integran el Consell, que acusan a Isabel Bonig de «desleal» por reunirse con Montoro «en lugar de ponerse al lado de los valencianos, que piden un sistema más justo». En vísperas de la manifestación del próximo sábado, se endurece el paradigma de lo que es estar «al lado de los valencianos». El pasado 16 de octubre, el Ministerio de Hacienda ya albergó un encuentro entre Montoro y otro político valenciano: el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que también acudió allí a 'ablandar' al responsable de las arcas públicas nacionales. Entonces, no hace ni un mes, la reunión no fue considerada un acto de deslealtad. Al contrario. Incluso se entendió como un símbolo de centralidad. El portavoz del PSPV en Les Corts, Manolo Mata, señaló 48 horas más tarde de aquel encuentro que la cita era una demostración de que la Comunitat si sitúa en la centralidad, lejos de la radicalidad reivindicativa de otros, en referencia al independentismo catalán. Sin embargo, la reunión de mañana de Bonig con Montoro es calificada ahora por los socialistas y nacionalistas valencianos poco más o menos que de traición botiflera.

La presidenta del PP de la Comunitat se reúne con el ministro «para abordar la reforma del sistema de financiación», y con la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, para tratar hoy el problema de la sequía. Según un comunicado de la formación, en la reunión con Montoro en la sede del Ministerio de Hacienda en Madrid, Bonig abordará la reforma del sistema, que se debatirá en breve en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. «El PP siempre va a estar al lado de los valencianos y apoya el cambio de modelo de financiación pero trabajando y negociando», aseguró la la también síndica popular en Les Corts.

Sin embargo, el PSPV y Compromís acusaron a Bonig de «desleal» en sendos comunicados del secretario de Organización del PSPV, José Muñoz, y el portavoz de la coalición en Les Corts, Fran Ferri.

Muñoz consideró que el PP sigue su línea de «reuniones desleales» y opte por «reunirse en despachos con sus compañeros en lugar de ponerse al lado de los valencianos». Muñoz le instó a convencer a Montoro de que «la deje ir a la manifestación del 18N para estar al lado de la defensa de los derechos valencianos», Ferri cree que Bonig «vuelve a ser una desleal por estar junto a los que nos marginana, pero desmarcarse del consenso de la sociedad civil, empresarios, sindicatos y el resto de los grupos políticos», en referencia a que no acuda a la marcha del 18N.