El PSPV cede a la presión de Oltra y no tramitará la renta de inclusión en sus sedes Mónica Oltra y Jorge Rodríguez, ayer. / efe/m .bruque Los socialistas aseguran que mantienen la campaña de información pero dejan a los ayuntamientos formalizar el proceso como exigía Compromís A. CERVELLERA Martes, 8 mayo 2018, 00:42

La campaña iniciada por el PSPV para informar y ayudar a tramitar la renta valenciana de inclusión del Consell en sus sedes llevó a que Mónica Oltra, vicepresidenta de la Generalitat y líder de Compromís, acusase a los socialistas de llevar a cabo prácticas características de partidos «ultras». Desde entonces las dos formaciones han intentado mantener su postura en un pulso político que obligó ayer al PSPV a ceder y no tramitar la renta en sus sedes.

Jorge Rodríguez, portavoz de los socialistas valencianos y presidente de la Diputación de Valencia, anunció ayer que «es evidente» que la tramitación de la renta de inclusión «debe ser llevada a cabo por los servicios sociales municipales de cualquier ciudad». Preguntado acerca de esta cuestión en rueda de prensa, Rodríguez incidió en que la campaña que se llevará a cabo en las sedes del PSPV en la ciudad de Valencia sólo se llevará a cabo con el objetivo de informar. Un planteamiento que contradice la postura inicial que defendía Sandra Gómez, secretaria general de la formación en la capital del Turia, que también contemplaba ayudar en una tramitación que podía tener lugar en las oficinas socialistas, tal y como se refleja en un comunicado del propio partido.

Pese a esta cesión a Oltra, desde el partido se insistió en que se va a mantener el trabajo para «facilitar información y documentación». Rodríguez quiso quitar importancia al asunto al destacar que «no es momento de buscar conflictos» ya que cree que «lo que el PSPV hace en la ciudad de Valencia es algo absolutamente normal y legítimo» al tratarse de «dar información al conjunto de la ciudadanía para que pueda saber qué tipo de documentación o requisitos deben cumplirse para poder acceder a la renta» de inclusión. Así, el portavoz señaló que la idea es que quienes la soliciten puedan presentar los papeles necesarios ante los «servicios sociales» y los «profesionales» correspondientes y ha descartado «buscar conflictos» en torno a esta medida.

La cesión llega después de que Oltra avisase de los «riesgos» de tramitar la renta en las sedes socialistas

Este cambio de postura de los socialistas llega después de que Oltra advirtiese de los «riesgos» de llevar a cabo a tramitación fuera de las dependencias de los servicios sociales municipales. La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas ha apostado desde el primer momento mantener «el partido en un ámbito y la institución en otro» para no confundir a la ciudadanía respecto a un tema que tienen que ser asociado a la administración valenciana y no a una formación. El proyecto de la renta valenciana ha sido encabezado por la conselleria que dirige Oltra y desde el entorno de la vicepresidenta no ven con buenos ojos que únicamente los socialistas intenten sacar rédito de una iniciativa en la que han trabajado principalmente dirigentes de Compromís. Además, la misma vicepresidenta subrayó que la ley salió adelante en Les Corts sin la oposición de ningún grupo parlamentario, por lo que es una norma que podrían capitalizar todos los partidos.