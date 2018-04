El PSPV apura los plazos para retener la alcaldía de Alicante La candidata socialista a la alcaldía, Eva Montesinos. / efe/pep morell La socialista Eva Montesinos llega hoy a la sesión de investidura con los votos seguros del tripartito y con la duda de la concejal tránsfuga A. C./ EFE VALENCIA/ALICANTE. Jueves, 19 abril 2018, 00:08

Los socialistas se juegan hoy mantener la alcaldía de Alicante tras la dimisión del exalcalde Gabriel Echávarri, procesado en dos causas judiciales. El PSPV apuró ayer los plazos hasta el último momento para tratar de que su candidata Eva Montesinos se convierta en la alcaldesa de la segunda ciudad más poblada de la Comunitat.

Las mayorías en el consistorio alicantino son muy ajustadas. Los socialistas tienen atados los votos de sus seis concejales, los tres de Compromís y la mayoría de Guanyar Alacant, la marca que integra a Esquerra Unida y Podemos. Sin embargo, para alcanzar la mayoría de quince votos también es necesario el concejal de la tránsfuga Nerea Belmonte, que formaba parte de la candidatura de Guanyar y del gobierno municipal pero fue expulsada por asignar contratos irregularmente a empresas afines. A esto es necesario sumar que otra concejal de la marca blanca de Podemos sigue sin confirmar su voto favorable a Montesinos, lo que complica aún más la aritmética política.

A media tarde de ayer se confirmó que los tres exsocios en el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante aceptaban modificar el Reglamento Orgánico del Pleno y restituir en «todos sus derechos» a la edil no adscrita, la ex de Guanyar, Nerea Belmonte. Se trata de una de las condiciones reclamadas por Belmonte para sumarse a la candidatura de la socialista Eva Montesinos, que de esa manera llegaría a la mayoría absoluta --15 votos a favor de 29 que tiene la Corporación--, en el pleno de investidura de esta mañana.

En el caso de que Montesinos no sea investida la alcaldía recaería en la lista más votada en las elecciones de 2015, el PP. Una situación que no quiere ninguna formación de la izquierda. Por ello, hasta que se celebre mañana por la mañana el pleno de investidura los socialistas piensan apurar todas las opciones y mantener las conversaciones con todos los concejales posibles.

Preguntado por la investidura, el portavoz adjunto del gobierno municipal de Alicante, Fernando Marcos, manifestó ayer que el grupo socialista está «seguro de que mañana Eva Montesinos será la alcaldesa oficial» de esta ciudad porque los electores optaron en los últimos comicios locales por «un gobierno progresista».

«Mañana nos tenemos que retratar todos y decidir qué queremos: que gobierne el partido que ha destrozado esta ciudad durante veinte años (en alusión al PP) o seguir con un gobierno progresista y continuar con todos los proyectos iniciados en 2015 entre todos», en referencia al PSPV, Guanyar y Compromís, recalcó Marcos. El portavoz adjunto del gobierno municipal socialista trasmitió un mensaje a los populares: «Deberían dejar ya de hacer el ridículo y parar este circo que están montando». «Están nerviosos; saben que no tienen otra oportunidad, si no consigue su portavoz, Luis Barcala, ser alcalde, no lo va a ser nunca».