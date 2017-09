El PSOE rechaza hacer comparecer a Rajoy en el Congreso antes del 1 de octubre El Secretario General del PSOE Pedro Sánchez. / Efe El primer partido de la oposición ve conveniente que el presidente del Gobierno hable de sus planes sobre Cataluña como pide Podemos pero pide no generar división PAULA DE LAS HERAS Madrid Miércoles, 13 septiembre 2017, 14:25

El PSOE no se opondrá a pedir una comparecencia en el Congreso para que Mariano Rajoy explique sus planes para Cataluña, como ha pedido esta mañana el diputado de Unidos Podemos Xavier Domènech, pero ha advertido a través de un comunicado de que tampoco cree conveniente forzarle a hacerlo antes del 1 de octubre.

El principal partido de la oposición defiende que en estos momentos es fundamental escenificar unidad sobre un asunto de enorme relevancia para el interés general de los españoles que afecta a la defensa del Estado de derecho. Asegura que “todo debate que ayude a fortalecer las instituciones” y que “sume y no divida” contará con su apoyo. Por eso mismo cree que lo “conveniente” es que la intervención de Rajoy ante la cámara baja se deje para más adelante.

El secretario general del partido, Pedro Sánchez, se lo ha trasladado así esta misma mañana al líder de Podemos, Pablo Iglesias. En esta cuestión existen evidentes diferencias entre ambas fuerzas. El PSOE ha dejado claro que apoyará al Gobierno en su respuesta al desafío secesionista planteado por la Generalitat y que respaldará las medidas proporcionales que pueda llevar a cabo para evitar la celebración del referéndum, mientras que los ‘podemistas’ consideran que hay que dar al 1 de octubre el carácter de una movilización ciudadana.

Los socialistas deben decidir también su posición sobre la proposición no de ley que Ciudadanos llevará al pleno de la próxima semana para recabar el apoyo del Congreso a las medidas que lleve a cabo el Ejecutivo en esta materia. Fuentes del partido admiten que no la creen necesaria, dado que Rajoy ya cuenta con su respaldo explícito, y admiten su temor a que el debate tenga el efecto contraproducente de visibilizar una fractura, pero no descartan votar sí.