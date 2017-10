El PSOE dice que Puigdemont será el único responsable si hay 155 El portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Oscar Puente. / Efe Las distintas formaciones políticas responden al intercambio espistolar entre el líder catalán y el presidente del Gobierno AGENCIAS Madrid Lunes, 16 octubre 2017, 14:56

Las distintas formaciones políticas han respondido al intercambio espistolar entre el líder catalán y el presidente del Gobierno. El portavoz de la Ejecutiva del PSOE, Óscar Puente, ha calificado de "inadmisible" la respuesta que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha dado al Gobierno sobre la declaración de independencia catalana y ha dicho que si se aplica el artículo 155 de la Constitución será el único responsable. Puente ha emplazado a Puigdemont a dialogar dentro de la legalidad y las instituciones y ha señalado que la contestación que ha remitido por carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no es en realidad una respuesta a su requerimiento para aclarar si declaró o no la independencia de Cataluña.

El presidente de Ciudadanos, Alber Rivera, ha insistido que se ha cumplido el guión "previsto" por su formación, que ya avisó al Gobierno de la previsible respuesta de la Generalitat a su requerimiento. "La clave no es donde pone la X el señor Puigdemont", ha remarcado, sino "que desde el 6 y 7 de septiembre está fuera de la Constitucion, del Estatut y del sentido común". El dirigente liberal ha remarcado que el Ejecutivo "debería conminarle a que cese en el desacato al Tribunal Constitucional" y, de no hacerlo, "tendremos que aplicar la ley". "no es una opción, sino una obligación". Rivera, que ha hablado esta mañana con Mariano Rajoy, ha vuelto a pedir al presidente la aplicación del artículo 155 para convocar unas elecciones autonómicas y le ha recordado que aplicar la Carta Magna "no es una opción sino una obligación". "No podemos dar más tiempo a los que buscan apoyos internacionales para cargarse nuestra democracia y la Constitución", ha sentenciado.

Por su parte, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha lamentado que Puigdemont siga "en la ficción", al no haber dado una respuesta clara al Gobierno, aunque espera que el líder del Ejecutivo autonómico asuma "su error" antes de este jueves para "ahorrar" a los catalanes el "trauma" de la aplicación del 155. "Hay que interpretarla como no querer asumir la realidad que el Tribunal Constitucional suspendió", ha manifestado. Villegas cree que el líder catalán debe "sacar a Cataluña del caos, del enfrentamiento social y de la situación de ruina económica" a la que, a su juicio, lleva la deriva soberanista y confía en que rectifique y vuelva a la legalidad antes de que venza el plazo para que el presidente catalán cumpla íntegramente el requerimiento y revoque la declaración si esta se ha producido.

El líder del PPC, Xavier García Albiol, ha advertido de que, si llegado el próximo jueves Puigdemont no rectifica su posicionamiento, el Gobierno estará "legitimado" para aplicar el artículo 155, que deberá servir para "descontaminar políticamente" la Generalitat. Albiol ha considerado que la carta de Puigdemont "es una respuesta que parece redactada para satisfacer a los radicales de ERC y de la CUP, en lugar de a la inmensa mayoría de catalanes que apuestan por el equilibrio y volver a la normalidad de forma inmediata" y ha criticado que el presidente de la Generalitat haya "preferido hacer feliz a quienes están instalados en la radicalidad" y haya "perdido una ocasión". Asimismo, ha avisado de que "la paciencia del Gobierno y del Estado de Derecho tiene un límite y está en el próximo jueves", porque "los catalanes no pueden seguir viviendo ni un minuto más en la incertidumbre y la inseguridad política, jurídica, económica y social".

El vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, ha preguntado en Twitter a Mariano Rajoy si quiere una reunión con Puigdemont. "La pregunta es muy sencilla, ¿quiere usted que se celebre una reunión entre los Gobiernos de Cataluña y España?", publicaba en su perfil.

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha indicado que su partido "está de acuerdo con la estrategia y el contenido de la carta" enviada por Puigdemont al Gobierno, y considera que hay que apostar por la vía del diálogo y la negociación. Rovira se ha mostrado de acuerdo con el plazo de dos meses propuesto en la carta y ha señalado que "hay una voluntad de que no se apliquen los efectos porque se abre una vía de diálogo". "Hay un ruego internacional que nos dice que no tomemos atajos, que hay que dejar un plazo razonable al diálogo, durante el cual espero que haya gestos claros del Gobierno español", al que ha pedido el cese de "la amenaza constante y persistente que sufrimos por defender unas ideas políticas". Ha pedido también al Gobierno que "cambie las directrices que da a la Fiscalía y que ésta deje de instruir informes que no son ciertos" puesto que, ha dicho, "hay una clara persecución política en nuestro país".

La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, ha aplaudido este lunes la "dignidad, coherencia y valentía" de Puigdemont en la respuesta que ha dado al requerimiento de Rajoy. En un apunte en Twitter ha garantizado el apoyo del partido al presidente del Govern: "Gracias de nuevo, presidente. ¿Habrá alguien al otro lado? Detrás de ti, el PDeCAT".

El coordinador general de CatComú, Xavier Domènech, ha considerado un error que el Gobierno central enviara un requerimiento con el artículo 155 sobre la mesa, pero ha afirmado que no le parecía "tan complicado" que Puigdemont dijera que no hay una declaración unilateral de independencia (DUI) en su carta de respuesta. Ha criticado que ambas partes se comuniquen por carta, aunque ha admitido que hay "una desigualdad patente" en el tono de las dos partes, aunque ha subrayado que Puigdemont ha reiterado su voluntad de diálogo. "Estaría bien que la gente descolgara el teléfono y hablara", ha señalado, para añadir que ambos están creando su propio diálogo, aunque considera que tiene poca altura por parte del Gobierno plantear que esa vía solo se realizará en el Congreso.

La portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Maddalen Iriarte, ha considerado que el Gobierno central ha respondido de forma "simple" a la "oferta de diálogo" que, a su juicio, ha vuelto a hacer Puigdemont y ha señalado que su coalición "ni respalda ni deja de respaldar" la respuesta del líder catalán al requerimiento. "Puigdemont ha ofrecido una vez mas abrir una vía de diálogo con el Estado, que le ha pedido un sí o un no. Es un poco simple responder de esta forma en un debate tan importante como este", ha indicado.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha considerado la carta de Puigdemont "un capítulo más de esta burla" a los españoles y catalanes "y, sobre todo, a nuestro Estado de Derecho, nuestra Constitución y nuestras leyes". Ha señalado asimismo que está convencida de que el Gobierno actuará "ante un gobierno que está ya deslegitimado, actuando al margen de la ley, y lo que es peor, llevando a la sociedad catalana a una confrontación que sólo esta conduciendo además de a la inestabilidad social a una huida masiva de las empresas catalanas fuera de Cataluña y por tanto a un empobrecimiento de Cataluña", ha señalado.