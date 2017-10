PP y PSOE contemplan la posibilidad de que una convocatoria electoral de Puigdemont suspenda la aplicación del 155 Puigdemont, en la sede de la Generalitat de Cataluña. / PAU BARRENA (AFP) Las conversaciones entre ambos partidos van en la dirección de ver cómo y hasta dónde se pone en marcha esta medida EUROPA PRESS Madrid Martes, 17 octubre 2017, 21:25

La posibilidad de que el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, responda el jueves al requerimiento de Mariano Rajoy anunciando una eventual convocatoria de elecciones es algo que no se descarta entre los principales partidos de la oposición. Una opción que, según aseguran fuentes de ambos partidos, podría hacer replantearse la aplicación del artículo 155 de la Constitución española en Cataluña.

Fuentes de ambos partidos consultadas por Europa Press explican que, aunque no confían en que el jefe del Ejecutivo catalán vaya a recular y convocar unas elecciones autonómicas, ésta es una opción que se debe contemplar dentro de todos los posibles escenarios que se están analizando.

De hecho, aseguran que entre las probabilidades que se estudian es que pueda anunciar comicios para un plazo determinado aunque no las convoque de manera inmediata. Fuentes socialistas y populares creen que si ese anuncio de convocatoria electoral se produce, cabría la posibilidad de no aplicar el artículo 155 de la Constitución, que prevé la intervención de la comunidad autónoma por parte del Estado.

No obstante, fuentes socialistas consultadas por Europa Press temen que Carles Puigdemont se mantenga en sus posiciones y no rectifique tal y como le ha pedido el Ejecutivo, en cuyo caso, no ven más remedio que la aplicación de esta vía constitucional para restaurar la legalidad en Cataluña. De hecho, las conversaciones entre el PSOE y el Gobierno van en la dirección de ver cómo y hasta dónde se pone en marcha esta medida ya que hasta ahora es un artículo inédito de la Carta Magna, que nunca se ha aplicado y que, según aseguran, su hoja de ruta está por escribir.

El propio portavoz socialista, Óscar Puente, aseguraba el lunes que el alcance concreto de la aplicación del artículo 155 será pactada entre el Gobierno y el PSOE tanto en las medidas como en los plazos. Fuentes socialistas han explicado que su planteamiento es que la intervención dure el menor tiempo posible y que sirva para convocar las elecciones autonómicas.

La previsión es que, una vez que Moncloa reciba la respuesta del presidente de la Generalitat, que tiene de plazo hasta el jueves a las 10:00 horas, se analice y si no rectifica, se celebre un Consejo de Ministros el mismo jueves o el viernes para aprobar la propuesta de medidas que se enviará al Senado.

La autorización de la Cámara Alta podría producirse a finales de la próxima semana, ya que el Senado está barajando la celebración de un Pleno extraordinario hacia el jueves o el viernes, en una sesión en la que se cuenta con que el propio presidente, Mariano Rajoy, explique a los senadores las medidas que les plantea, según fuentes parlamentarias.