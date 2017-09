El PSOE levanta el veto al 155 00:52 Los socialistas recuerdan a Podemos que apoyan al Gobierno en la defensa de la legalidad en Cataluña; «Hacer creer que es posible un referéndum pactado es una irresponsabilidad», dice el portavoz de la formación PAULA DE LAS HERAS Madrid Lunes, 18 septiembre 2017, 15:04

El PSOE no cierra ya la puerta a una eventual aplicación del artículo 155 de la Constitución. A dos semanas de la fecha prevista para la celebración del referéndum secesionista suspendido por el Tribunal Constitucional, los socialistas insisten en que no se quieren pronunciar sobre "hipótesis", pero ya no niegan categóricamente su eventual apoyo a una medida que tiene muchas connotaciones negativas en el imaginario político porque, a menudo, se ha asimilado a una suspensión de la autonomía.

El portavoz de la ejecutiva, Óscar Puente -que hace unos meses llegó a tildar ese precepto constitucional de "cruento"- ha subrayado que la formación sigue pensando que la aplicación del 155 no sería "deseable"; algo que, ha remarcado, también piensa el PP ("estamos en la misma onda", ha llegado a afirmar). Sin embargo, ha añadido que ser "categórico" sería "imprudente" porque no se sabe hasta dónde está dispuesto a llegar la Generalitat. "La aplicación de ese artículo es una mera hipótesis. En función de las circunstancias decidiremos qué posición adoptamos", ha concluido.

El pasado 6 de julio, la portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, avanzó que su grupo nunca respaldaría esa respuesta del Estado al desafío independentista. Fue, durante una intervención en el Congreso para informar sobre el primer encuentro entre Rajoy y Sánchez como restituido secretario general. Sus palabras ya dejaron descolocados a muchos miembros del partido, sobre todo, porque Robles aseguró que esa era la posición de la dirección en la que, según diversas fuentes, jamás se había discutido del asunto. Aún así, nadie salió a desautorizar sus palabras.

A lo largo de las semanas siguientes, la postura oficial del PSOE se fue matizando, hasta llegar al apoyo cerrado al Gobierno. Ahora los socialistas insisten en que Rajoy es responsable en buena medida de haber llegado hasta aquí pero defienden que no es momento de echarse culpas sino de estar con el Estado de Derecho. Y aunque a título personal algunos dirigentes del partido admiten que no todas las decisiones del Ejecutivo les gustan por igual, la consigna es no pronunciarse al respecto. "El apoyo al Gobierno es el que los gustaría tener a nosotros si gobernarámos y tuviéramos una situación similar", ha dicho Puente.

La posición del primer partido de la oposición se encuentra así a años luz de la de Podemos que, junto a sus confluencias ha llamado hoy a crear una asamblea de parlamentarios y alcaldes contra lo que consideran "ataques a la democracia" del PP y a favor de un referéndum pactado con el Estado.

Puente, que ha hablado antes de conocer en su extensión esta propuesta, ha advertido de que hacer creer a los catalanes que un referéndum de autodeterminación es posible es una "irresponsabilidad". Por un lado, ha subrayado que el PP jamás aceptará trocear la soberanía nacional y que es ingenuo pensar que sin ellos se podría hacer algo así. Y en cuanto al propio Psoe, ha añadido: "En este momento, desde luego, la respuesta es muy clara: no aceptamos trocear la soberanía nacional, como no lo hace ningún país europeo, como Francia ni aceptará la secesión de Alsacia ni Italia la del Venetto ni Alemania la fe Baviera".