Un proyecto de Comunitat o el «Consell del Titànic» Ximo Puig, durante una comparecencia en Les Corts. Puig confrontará esta semana su visión del estado de la región con los diferentes grupos parlamentarios en el ecuador de la legislatura El jefe del Palau, a examen en el debate de Política General Lunes, 11 septiembre 2017, 00:01

valencia. El president de la Generalitat, Ximo Puig se someterá esta semana en Les Corts a su segundo debate de Política General, en el que confrontará con los grupos parlamentarios su visión sobre el estado de la Comunitat en el ecuador de esta legislatura, iniciada a mediados de 2015.

El pleno comenzará el miércoles con la intervención de Puig, sin límite de tiempo, quien defenderá que su Consell tiene un proyecto de futuro para el conjunto de la Comunitat, caracterizado por ser plural y para todos, por buscar la cohesión territorial y centrarse en generar más empleo y de más calidad. El jefe del Ejecutivo defenderá que se abre un periodo «decisivo para acabar con el problema valenciano», por lo que pedirá la unión de este pueblo para impulsar una solución justa a su principal reto actual, la infrafinanciación y la infrainversión.

Al acabar el discurso intervendrán los portavoces de los grupos durante un máximo de media hora, comenzando por el principal grupo de la oposición, el PP, y finalizando por el PSPV.

La portavoz de PP, Isabel Bonig, centrará su intervención en hacer una radiografía «real» de los dos años del «Consell del Titànic» y en trasladar a Les Corts las principales líneas en que se basa el proyecto de futuro del PPCV para los valencianos a partir de 2019. Así, analizará las políticas sociales y educativas del Gobierno en los últimos dos años, caracterizadas a su juicio por el «sectarismo» y la ausenciade diálogo y abordará «la falta de inversiones» de un Consell que «mira hacia otro lado y espera que sean otros quienes resuelven los problemas».

A continuación, el portavoz de Podemos, Antonio Estañ, reclamará «un empleo de mayor calidad, unos servicios sociales dignos y el fin de los barracones escolares» porque «no basta con decir que estamos infrafinanciados y que ya no se roba».

La síndica de Ciudadanos, Mari Carmen Sánchez, exigirá a Puig que «actúe y no cree más problemas donde antes no los había», pues considera que se ha pasado «de la corrupción a las ocurrencias y la Comunitat no puede continuar gobernada a golpe de ocurrencia», mientras que incidirá en la educación, sanidad, empleo y fiscalidad.

Le seguirá el portavoz de Compromís, Fran Ferri, quien defenderá que los valencianos tienen ahora un Gobierno «que no roba», sino que trabaja por mejorar la vida de las personas y recuperar «el dinero robado por dirigentes del PP», de forma que la sociedad valenciana está superando «una etapa negra».

Cerrará las intervenciones el portavoz socialista, Manuel Mata, quien reivindicará los esfuerzos del Consell para «frenar y corregir los desmanes del pasado» y sentar las bases de las próximas generaciones, y defenderá que la Comunitat tiene que dar este año «sí o sí a la batalla definitiva» por la reforma del sistema de financiación y la mejora de las inversiones.

Finalizado el debate, se abrirá un plazo para que los grupos presenten propuestas de resolución sobre cuestiones que se hayan tratado en el hemiciclo, que se debatirán y votarán durante la jornada del jueves.