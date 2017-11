Una protesta de abogados del turno en Emarsa amenaza el juicio Los letrados dicen que harán una huelga a partir de hoy en la que sólo asistirá un compañero y no formulará preguntas para mostrar el malestar A. G. R. Lunes, 6 noviembre 2017, 00:25

valencia. El juicio de Emarsa, de nuevo, tropieza con un problema al margen de la propia complejidad del asunto: los abogados del turno de oficio. Un portavoz de estos profesionales comunicó recientemente la intención de comenzar una 'huelga' que arrancaría hoy mismo. Los letrados han aprovechado su participación en este mediático proceso como altavoz de sus reivindicaciones laborales. Lo hicieron en las cuestiones previas, pero la Sala respondió que no tenían competencias en cuestiones administrativas. Los profesionales reclaman más honorarios -un macroproceso sale por unos 3.700 euros- y también antes. Ahora no cobrarán, según denuncian, hasta meses después de que termine el juicio. Esta situación está afectando económicamente a las familias de estos abogados porque la celebración del juicio monopoliza sus despachos y apenas pueden dedicarse a otras tareas, según su versión de los hechos. La consecuencia: no tienen ingresos.

No obstante, no hay que olvidar que estos abogados se encuentran en el turno grave -ahora se ha creado una categoría diferente para las macrocausas- por voluntad propia. Y las condiciones no han variado desde entonces. Los letrados, según la nota difundida entre ellos, pretenden comunicar hoy a la Audiencia esta medida de protesta. Aseguran que sólo acudirá a las sesiones un abogado del turno, que no sustituirá al resto de compañeros y que, además, no formulará preguntas como forma de protesta.

Las vistas han llegado a su recta final. El calendario prevé que el juicio termine el próximo mes de diciembre. La investigación constató un desvío de más de 20 millones de euros en la depuradora ubicada en Pinedo.