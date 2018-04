«¿Prostitutas? Ojalá yo pudiera hacer esas cosas, pero uno ya no está para eso»

No fue sobornado con servicios de prostitutas porque uno ya no tiene edad para hacer «esas cosas». Este es el argumento de defensa del senador del PP valenciano Pedro Agramunt, de 66 años, a quien un informe independiente acusa de haber recibido sobornos de Azerbaiyán mientras ocupó la presidencia de la Asamblea del Consejo de Europa. Agramunt estuvo entre 2015 y 2017 al frente de este órgano, compuesto por representantes de todos los estados europeos con la excepción de Bielorrusia y que no pertenece a la UE-.

En concreto, se achaca al parlamentario español haber maniobrado para suavizar las condenas del Consejo de Europa por las violaciones de derechos humanos en la república exsoviética. Precisamente, el principal objetivo del Consejo de Europa es velar por el respeto de las reglas democráticas en cada uno de los estados miembros. «Yo tengo una edad, me parece a mí que eso es una fantasía. Uno podría decir 'ojalá yo pudiera hacer esas cosas, pero uno ya no está para eso', para tener una vida en ese sentido. Es una acusación ridícula y sin pruebas», se defendió Agramunt en la Cadena Ser en relación al supuesto soborno con prostitutas.