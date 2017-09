Una profesora de la Autónoma se enfrenta a unos alumnos pro referéndum que irrumpen en el aula 00:59 «La gente aquí está libremente, es mayor de edad y ha decidido venir a clase. Vosotros tenéis que respetar a los demás si pedís respeto para vosotros», les dijo la docente REDACCIÓN Viernes, 29 septiembre 2017, 20:52

Un grupo de estudiantes irrumpió en un aula de la Universidad Autónoma de Barcelona para leer un manifiesto a favor del referéndum ante los alumnos que sí habían decidido asistir a clase. Entonces, la profesora les plantó cara y les pidió que leyeran su proclama fuera, que respetasen a los estudiantes que permanecían en el aula de forma voluntaria y que querían seguir con la lección.

En un vídeo se muestra cómo la docente espeta: «Lo lees fuera, lo lees fuera... respeta los derechos de los que están aquí. He dicho que no. Esta es mi clase y salís, por favor, si no llamo a seguridad. La gente aquí está libremente, es mayor de edad y ha decidido venir a clase. Y vosotros tenéis que respetar a los demás si pedís respeto para vosotros». Acto seguido, una alumna interviene para apoyar a su profesora: «Os podéis ir por nosotros. Queremos hacer la clase».