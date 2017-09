Procesan a Sandra Gómez por injuriar con el blanqueo a una edil del PP La concejal y portavoz del PSPV. / j. j. monzó La dirigente socialista afirmó que la responsable popular ofreció su empresa para lavar dinero en B A. G. R. Miércoles, 27 septiembre 2017, 00:16

valencia. El exceso verbal de Sandra Gómez al asegurar que la concejal del PP Beatriz Simón ofreció su empresa para blanquear parte del dinero negro que tenía el Grupo Municipal le puede costar un disgusto. La edil popular se querelló por estas afirmaciones, que se produjeron durante una conversación con el asesor Luis Salom durante la comisión de investigación en el Ayuntamiento de Valencia. La juez ha dictado recientemente el auto de incoación de procedimiento abreviado, una resolución que equivale al procesamiento y que da traslado al fiscal para que califique los hechos y pida la apertura de juicio oral.

La resolución recoge cómo la teniente alcalde y portavoz del PSPV en el Consistorio afirmó durante una de las sesiones de la citada comisión que varios testigos habían afirmado que Simón ofrecía su empresa -al parecer una firma dedica a la venta de ropa- a su núcleo de confianza para blanquear. Las aseveraciones se vinculaban con el lavado de dinero que supuestamente se produjo antes de las elecciones de 2015 por parte del Grupo Municipal. Sin embargo, esa información, la de la mercantil de Simón, no consta en la causa que investiga el juzgado de Instrucción número 18 de Valencia. Sandra Gómez nunca se ha disculpado por esa equivocación, que quizá hubiera evitado este camino judicial.

La dirigente socialista anunció que recurrirá la decisión de la juez. Gómez recordó que la concejal del PP no se presentó al acto de conciliación al que fueron citadas el pasado mes de diciembre por lo que «al no resolverse por la vía civil el paso siguiente era el procedimiento penal».

La portavoz socialista consideró «intolerable» que los concejales del PP utilicen la justicia para intentar coaccionarla e «impedir que defienda los intereses de los y las valencianas que vieron cómo se vinculaba el Ayuntamiento a casos de corrupción por la gestión del PP». De hecho, insistió en que de los diez concejales que forman parte del Grupo Popular nueve están imputados. «Es paradójico que una persona que está siendo investigada pretenda mediante querellas y denuncias evitar que se esclarezca qué sucedió con el dinero de los valencianos y las valencianas durante los años que el PP gestionó el Ayuntamiento», indicó.

Sin embargo, la querella no se produce porque se vincule a Simón con la operativa de blanqueo. De hecho, ella es una de las investigadas en la pieza separada del Grupo Municipal. El asunto tiene recorrido porque Gómez lanzó una acusación que no tiene ningún respaldo en la causa. No hay ningún informe de la Guardia Civil ni siquiera declaraciones de testigos que recojan la propuesta de blanqueo a través de la mercantil de Simón.

Además, Gómez aprovechó ayer para denunciar que con estas actuaciones «intentan desviar la atención de la situación en la que se encuentran» y es que, en su opinión, «las actas de los concejales y concejales son ilegales y deberían dimitir». El PP sigue sin tomar ninguna decisión respecto a ellos. Génova sostiene que hasta que no haya apertura de juicio no se les exigirá el acta. La dirigente socialista concluyó que el partido «concurrió a la campaña electoral con fondos presuntamente procedente s de una financiación irregular». La reciente imputación de Alfonso Grau, según Gómez, así lo confirma.