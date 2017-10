La CUP presiona a Puigdemont para que declare la independencia el martes 01:28 La parlamentaria de la CUP, Anna Gabriel. / Efe Los anticapitalistas señalan que están negociando un texto con Junts pel Sí para la proclamación de secesión el mismo martes CRISTIAN REINO Barcelona Viernes, 6 octubre 2017, 17:59

La CUP ha instado esta tarde al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a que aproveche la comparecencia que ha solicitado para el martes en la Cámara catalana para “declarar la independencia”. “Es el momento de que las instituciones estén a la altura y hagan efectivo el ejercicio de la autodeterminación”, ha señalado la formación anticapitalista.

“Por fidelidad, lealtad congruencia y coherencia con el 1-O, hay que declarar la independencia, es ineludible”, ha señalado Carles Riera, diputado de la CUP. “La declaración de independencia es un acto de dignidad”, ha afirmado. Tras la proclamación de la secesión por parte de la Cámara catalana, los antisistema creen que debería entrar en vigor la ley de transitoriedad y ponerse en marcha el proceso constituyente, con la idea de elaborar una Carta Magna, que debería ser ratificada en un año.

La CUP no contempla otro escenario que no sea la declaración de secesión. Aunque no ha descartado la llamada proclamación de la independencia en diferido. “Estamos trabajando un texto para el martes”, según Riera, que ha señalado que a día de hoy nadie desde Junts pel Sí o el Gobierno les ha planteado una declaración que pueda entenderse como “ambigua” o que contemple una “dilación” del proceso. La CUP descarta que sus socios esté pisando el freno.

“Nuestro deseo era que el pleno fuera antes, pero confiamos en el Gobierno y en el presidente para garantizar la efectividad del pleno”, ha asegurado. Los anticapitalistas desconocen en esto momentos cómo será la declaración de independencia y si tendrá o no votación.

Respecto a los anuncios de empresas catalanas de trasladar sus sedes fuera de Cataluña, Riera ha dicho que con la misma libertad la ciudadanía puede cambiar sus relaciones com estas empresas. “Son actos de libertad y soberanía por parte de la gente que celebramos y apoyamos”, ha rematado.