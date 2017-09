La presión del PP obliga a cambiar el recorrido de la marcha por la financiación Bonig acusó a los sindicatos de organizar un «escrache» contra su formación al planificar que la manifestación terminase en la sede de los populares A. CERVELLERA VALENCIA. Miércoles, 20 septiembre 2017, 00:06

La manifestación para reivindicar una financiación justa para la Comunitat, una cuestión que busca el mayor consenso posible entre los partidos políticos y la sociedad civil, volvió a encontrar ayer un nuevo escoyo. El PP denunció que, tal y como avanzó LAS PROVINCIAS, la marcha del próximo 28 de octubre tenia programado terminar en la plaza América, donde está ubicada su sede. Una situación que no ayudaba a que calase el mensaje de unidad que buscaban los sindicatos y que obligó a los organizadores a cambiar el recorrido para que la marcha no finalizase en el punto planeado.

Así lo confirmaron ayer a este diario desde CCOO, que junto con UGT son los impulsores de la movilización. Desde la agrupación señalaron que han decidido realizar esta modificación para que nadie «se sienta molesto y dolido», todo con el objetivo de que nadie tenga «la excusa» para no asistir, en una clara referencia al PP que ya ha confirmado que no participará en la movilización pese a defender un cambio en el modelo de financiación autonómico. Los sindicatos afirmaron que no habían decidido finalizar la manifestación en la plaza América por el hecho de que allí esté situada la sede los populares en la Comunitat sino porque es un lugar común para terminar las manifestaciones.

Isabel Bonig, presidenta del PPCV, fue contundente contra el plan inicial de CCOO y UGT. Bonig criticó que se haya intentado organizar un «escrache» contra su formación y subrayó que con este tipo de actuaciones se rompe la «unidad». La portavoz popular reiteró que con este tema «nos jugamos mucho como para que el señor Puig se deje arrastrar por Compromís».

El PP no fue el único partido que arremetió contra el recorrido propuesto por los sindicatos. Manolo Mata, portavoz del PSPV en Les Corts, aseguró que a su formación no le parecería correcto una manifestación que terminase en la sede de los populares y remarcó que nunca firmaría una convocatoria en esos terminos porque no es una reivindicación «contra nadie» sino un acto al que se propone que acuda «todo el mundo».

La posición de los socialistas difiere de la de Compromís, sus socios de gobierno. Fran Ferri, síndic de la coalición, no abogó por cambiar el plan inicial de CCOO y UGT. Ferri indicó que «las ansias de protagonismo de Bonig son inmensas» y consideró que lo que ha cambiado de sitio es la sede del PP. Para el portavoz de Compromís todos estos movimientos de los populares son «excusas baratas para no sumarse a una cosa tan digna como reclaman un sistema de financiación justo».