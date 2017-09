Presidencia encarga dos encuestas por 120.000 euros Urnas repletas de papeles en las generales de 2016. / m. molines Los 'estudios de opinión' se realizarán con la entrevista a 2.000 personas de toda la Comunitat sobre «temas de carácter sociopolítico» F. M. Miércoles, 13 septiembre 2017, 00:28

valencia. El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana publicó en su edición de ayer la licitación, por un coste que roza los 120.000 euros, de dos encuestas de opinión pública en el ámbito de la Comunitat Valenciana. El objeto de la licitación, por parte de Presidencia de la Generalitat, es el «servicio de asistencia técnica para la realización de dos estudios de opinión en el ámbito de la Comunitat Valenciana, de carácter presencial y en el domicilio de las personas entrevistadas, que permita conocer la opinión los ciudadanos sobre diversos temas de carácter sociopolítico».

En cada estudio se realizarán un total de 2.000 entrevistas distribuidas por todo el territorio de la Comunitat Valenciana. En la referencia que figura en el DOGV no se especifica que se vaya a preguntar por intención de voto.

La resolución especifica que el plazo del contrato será de un año, contado desde el día siguiente a su formalización, y que inicialmente no hay posibilidad de prórroga. En el proceso de adjudicación se tendrá en cuenta se valorará hasta un máximo de 60 puntos la oferta más económica, y hasta 40 puntos la calidad técnica. La fecha límite para la presentación de ofertas es el próximo 13 de octubre de 2017, de manera que la realización práctica de los sondeos se realizará a lo largo de 2018, el año inmediatamente anterior a la celebración de las elecciones municipales y autonómicas, previstas para 2019.

Las empresas interesadas deben acreditar su solvencia técnica y financiera. El criterio para la acreditación de la solvencia económica y financiera será el volumen anual de negocios del licitador, que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos 100.000 euros.

La acreditación de solvencia técnica o profesional se detallará con la relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos cinco años que incluya importe, fechas y la entidad destinataria, pública o privada, de los mismos.

Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando la destinataria sea una entidad del sector público o, cuando la destinataria sea una entidad privada, mediante un certificado expedido por esta.

El pasado mes de junio el Gobierno que lidera Ximo Puig y Mónica Oltra presentaron una 'Encuesta de valores de la Comunitat Valenciana', que se realizó entre el 20 de febrero y el 10 de marzo de 2017, y que tuvo un coste, según figura en el propio sondeo, de 49.610 euros. Esa encuesta se realizó a partir de 2.018 entrevistas realizadas de forma presencial en el domicilio del encuestado.

La realización de estudios de opinión por parte de la administración autonómica, y en particular, el acceso de los grupos de la oposición a sus resultados, ha sido tradicionalmente objeto de polémica. En primer lugar, porque la administración autonómcia evitaba facilitar la información obtenida al resto de grupos políticos. En segundo lugar, porque desde la oposición siempre se ha sospechado que la realización de esos estudios -aunque no se incluya la referencia a que se pregunte por intención de voto- sí que pueda incluir (aunque no se haga público), información demoscópica de interés para los partidos políticos.

En 2013, el Gobierno valenciano presidido por Alberto Fabra también sacó a licitación la realización de encuestas, con un coste un total de 119.790 euros y que tenía como objeto concreto la realización de cuatro estudios trimestrales de opinión pública dentro del ámbito de la Comunidad Valenciana.

Los grupos de la oposición solicitaron entonces al Consell que entregara el contenido de esos estudios, y tuvo que ser una sentencia del TSJ valenciano la que obligó a la administración autonómica a hacer públicos los resultados de esos estudios sociológicos.