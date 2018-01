Cs pregunta por el coste del rediseño de la nueva imagen de la Generalitat El partido naranja pone en duda que se dé prioridad a un gasto en el logotipo de la institución mientras continúan los barracones EP VALENCIA. Jueves, 1 febrero 2018, 00:37

El grupo parlamentario Ciudadanos en Les Corts solicitó ayer información para conocer el coste que tendrá el rediseño y aplicación de la nueva imagen de la Generalitat en sus diferentes formatos, sin entrar «en lo acertado o no del diseño». «Desde Cs siempre hemos advertido que estaríamos vigilantes ante el gasto público, y esta no es una excepción», apuntó en un comunicado el diputado Toni Subiela, tras anunciar que revisarán toda la documentación e informes que remita el Consell relacionados con la adaptación del nuevo logotipo de la institución con motivo de su 600 aniversario.

La Generalitat, que este año celebra seis siglos desde su nacimiento, presentó este martes su nueva imagen, «actualizada al siglo XXI» y con una «simbología renovada para una institución renovada», un diseño de Dani Nebot y Nacho Lavernia, los mismos autores del grafismo que ha representado a la administración valenciana durante más de 30 años, según anunció el presidente de la Generalitat, Ximo Puig. El pasado 12 de enero, el pleno del Consell aprobó una declaración institucional con motivo del aniversario de la creación de la Generalitat, cuyo objetivo es «un mejor conocimiento de la historia de la institución que encarna la representación política de los valencianos y la administración del autogobierno». Según explicó entonces Oltra, con esta celebración se busca entender mejor la especificidad de la Generalitat en comparación con las instituciones de otras partes de la Corona de Aragón, de España y de Europa occidental.

Subiela subrayó que no van a entrar «en lo acertado o no del diseño, pero lo que no se entiende es que desde el Gobierno valenciano se dé luz verde a proyectos de este tipo cuando, entre otros problemas, miles de alumnos valencianos siguen hacinados en barracones». A su juicio, «Puig ha demostrado, una vez más, cuáles son sus prioridades, y estas no son las personas a las que, supuestamente, venían a rescatar».