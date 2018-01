El PPCV ya se toma en serio a Ciudadanos Bonig, junto al presidente del PP en Castellón, Barrachina, y miembros de la dirección. / efe Los de Bonig hacen campaña en los pueblos para tratar de reactivar el músculo político que tuvieron en la primera década del siglo XXI Los populares empiezan a movilizarse mientras los naranjas señalan a sus candidatos y buscan expandirse F. RICÓS Lunes, 15 enero 2018, 07:23

valencia. La acusación lanzada el pasado martes por la secretaria general del PPCV, Eva Ortiz, hacia Ciudadanos al asegurar que les «copia» iniciativas de su grupo parlamentario, añadido al revolcón que los populares catalanes de García Albiol se llevaron en las urnas el pasado 21 de diciembre, y las encuestas posteriores que confirman el ascenso de la formación de Albert Rivera e Inés Arrimadas -algunas incluso los colocan por delante de populares y socialistas en España-, ha puesto en evidencia que la formación que lidera Isabel Bonig ya se ha tomado en serio a la formación naranja como un rival que les puede hacer daño en las urnas.

Los populares valencianos han iniciado una movilización para blindarse frente a quien le puede disputar el electorado por el centro, que no es otro que Cs. De hecho, empezaron el proceso de reactivar la militancia con visitas de diputados a pueblos y ciudades poco antes de que los catalanes inauguraran su campaña electoral.

En estas visitas los representantes autonómicos y nacionales del PPCV escuchan a la militancia, a sus concejales y portavoces, les insuflan ánimos y trasladan sus demandas al partido y a Les Corts. Pero también están entrando en contacto con entidades y asociaciones locales y comarcales de todo tipo para conocer sus inquietudes de primera mano y con ello colocar las primeras piedras del programa electoral de 2019.

«Necesitamos volver a tener el músculo político de hace solo unos años. Si los ciudadanos nos daban su confianza entonces nos la pueden volver a dar. Y para eso tenemos que volver a ilusionar con el proyecto de cara a la cita de junio de 2019, a nuestros militantes y dirigentes locales, pero también al tejido social», defiende un dirigente popular. Así están tratando de empezar a reactivar el partido para ganar espacio y frenar el avance de Cs.

La presidenta regional no se ha desentendido del proceso. Sin ir mas lejos este pasado lunes realizó un recorrido por Albaida, Aielo y l'Olleria, el martes estuvo en Llíria, el miércoles acudió a Benimàmet - ya ha visitado varios distritos de Valencia, entre ellos Nazaret - y el jueves fue a Castellón. Jorge Bellver, Luis Santamaría, Alfredo Castelló, Juan Carlos Caballero, Elena Bastidas, Rubén Moreno y Antonio Clemente, entre otros, forman parte de la larga lista de parlamentarios que están acudiendo a las comarcas, incluso a las menos pobladas como el Rincón de Ademuz y el Valle de Ayora.

Esta misma semana, además, la presidenta de los populares valencianos reunía en la capital de la Comunitat a sus barones provinciales y a los máximos representantes del partido en las tres Diputaciones con una consigna clara: centrarse en la cita electoral de 2019. Bonig buscó la imagen de unidad interna a la espera de que el presidente nacional del partido, Mariano Rajoy, ofrezca este lunes soluciones en la Junta Directiva Nacional para reactivar la formación y, sobre todo, como esperan los dirigentes populares de la Comunitat, empiece a mover ficha con los carteles electorales.

Rajoy, habitualmente, ha retrasado los procesos de designación de los cabeza de lista, aunque los populares valencianos desean que este movimiento se inicie cuanto antes para dar a conocer y reforzar a sus futuros candidatos ante los comicios de dentro de año y medio. En 2015 se quedó en fuera de juego en el Ayuntamiento de Valencia, Castellón, Alicante, en las ciudades de más de 50.000 habitantes -sólo gobierna en Benidorm y Orihuela- y el área metropolitana de Valencia que tras las municipales volvió a convertirse en 'el cinturón rojo' y, por supuesto, en la Generalitat.

La imagen externa que pretende ofrecer el PP no es su preocupación por Ciudadanos. Hay dirigentes que no dudan en advertir de puertas afuera de que el partido de Rivera crecerá a costa del PSPV e incluso de otras fuerzas de izquierda cuyos votantes, desencantados, buscarán alternativas de centro. Por eso consideran que el crecimiento de Cs puede ser bueno para el PP porque entre ambos podrían sumar y desalojar a los gobiernos tripartitos de PSPV, Compromís y Podemos. Además, estiman que la situación del PP en la Comunitat no tiene nada que ver con la de los populares en Cataluña, ni por implantación ni por resultados electorales.

Pero el PPCV cuenta también con un adversario temible: el presente judicial, herencia de su pasado. Esta misma semana se desvelaba que el jefe de la denominada trama Gürtel, Francisco Correa, confesaba la presunta financiación irregular de los populares. Bonig respondió que ya pidieron perdón en el congreso regional de abril del año pasado.

Pero el calvario judicial por el que tiene que caminar el PP no se ciñe solo al juicio sobre la financiación del PP que empieza este lunes en la Audiencia Nacional. Está en agenda el caso Taula que afecta a todos los integrantes menos uno del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia; el de Imelsa en el que está implicada la mayor parte de la cúpula de los anterior Diputación, con Alfonso Rus, expresidente provincial, a la cabeza. Pendiente está también de juzgarse otras dos piezas del llamado caso Blasco. Otro exconseller, Serafín Castellano, tiene que esclarecer el asunto de Avialsa. En cartera está el caso de la pieza de los contratos de Gürtel con la Generalitat. Y el del Ivam, que afecta a la etapa de gobierno popular. Este mes, además, se iniciarán las declaraciones ante el juez por la instrucción del sumario del caso Valmor, el de la Fórmula 1, en el que Francisco Camps está llamado a declarar el 24 de enero. Y está pendiente todavía que se conozca la sentencia de Emarsa, el caso del saqueo de la depuradora de Pinedo, y la celebración de los juicios por el caso Brugal en Alicante, tanto los que afectan a la Diputación como los del Ayuntamiento de esa provincia.

Y ante el PP, Ciudadanos. La cúpula del partido naranja tiene muy en cuenta la situación de los populares y el impulso que les ha supuesto la victoria de Inés Arrimadas en Cataluña. Y lo que quiere hacer para aprovechar la coyuntura es hacer crecer su estructura autonómica. «Cuanta más implantación tengamos más votos podremos alcanzar», aseguran.

Tras la victoria en los comicios catalanes, la militancia de Cs en la Comunitat «se ha incrementado un 15%», indican desde la dirección autonómica. «Mucha gente se está poniendo en contacto con nosotros. Antiguos militantes del PP, no dirigentes significativos, nos llaman interesándose. También ciudadanos que no habían militado hasta ahora en ningún partido. Y todos los días tenemos alrededor de 15 altas», aseguran. El número de militantes en las tres provincias ronda los 2.500, apuntan.

«Hemos logrado meter cabeza en lugares que eran auténticos feudos del PP, como la comarca de la Vega Baja, donde ya tenemos direcciones locales en Orihuela, San Fulgencio, Rafal o Albátera. Y que hayamos podido hacer eso es muy significativo», aseguran las mismas fuentes.

El partido de Rivera creció como la espuma en el territorio valenciano entre finales de 2014 y mediados de 2015, aunque tras los comicios autonómicos y municipales de mayo sufrió un retroceso. Algunos militantes se fueron por su propio pie y a otros se les invitó a marcharse por haber roto la disciplina de partido al inicio del mandato o por no comulgar con los postulados del partido.

Los dirigentes naranja consideran que la implantación es clave para tratar de asaltar el centro político en la cita electoral de 2019. En las locales de mayo de 2015 Cs logró unos 224.000 votos. La implantación, a pesar de haber experimentado un crecimiento rapidísimo en seis meses, era de un escaso 30% del territorio. Por contra, en las autonómicas, celebradas el mismo día, el resultado fue mucho mejor para los de Albert Rivera, 309.000 sufragios. La diferencia, notabilísima: 85.000 votos más en las autonómicas, donde prima el tirón del partido, que en las locales, donde cobra relevancia la persona.

El techo electoral de Cs en la Comunitat, de momento, lo logró en las elecciones generales de 2015, con 424.000 votos y casi un 16% de apoyo del electorado, algo más de la mitad que el PPCV que consiguió 838.000. La diferencia a favor del PP fue de 15,6 puntos. En la siguiente cita, las generales de 2016, Cs se dejó por el camino 36.000 votos y contó 388.000 papeletas naranja, mientras el PP sobrepasaba los 900.000 apoyos. Los populares le sacaron nada menos que 20 puntos. En las autonómicas la desventaja de Cs frente al PP fue de 14,3 puntos.

Hoy, dos años y medio después, el partido naranja ya cuenta con juntas directivas locales en un 55 % del territorio valenciano y su objetivo es que, tras el verano, disponga de un 90%, apuntan fuentes de CS.

Pero también se está trabajando en los candidatos, como quiere hacer el PP. Ciudadanos celebra primarias para la elección de los cabeza de lista de las elecciones autonómicas y también las locales, pero solamente en el caso de que la agrupación supere los 400 militantes. Esta situación se da solamente en Valencia. Fernando Giner, que ya se presentó como número uno en 2015, es el favorito de la dirección nacional para la capital. Ya lo dejó claro el pasado domingo el presidente nacional del partido, Albert Rivera, y así lo reconocen desde Valencia.

Sí habrá primarias en las provincias. Toni Cantó, diputado nacional, será, muy posiblemente, el encargado de capitanear la de Valencia. «A él le gustaría presentarse por Valencia y sí, hay muchas posibilidades de que sea el candidato a la Generalitat», reconocen fuentes de la dirección autonómica, que dan por hecho que ya tienen el cartel electoral.

En Alicante también hay un nombre reservado para el número uno a las autonómicas, el de la actual portavoz de Cs en Les Corts, Mari Carmen Sánchez. Al menos esa es la intención de la cúpula naranja, satisfecha del papel que la diputada está desempeñando en Les Corts tras la crisis interna que se saldó con la baja de cuatro diputados de los 13 que el partido consiguió en mayo de 2015. En el aire está la candidatura a la alcaldía alicantina y a las principales localidades de la provincia. Lo mismo sucede en Castellón, donde ha habido numerosas incorporaciones y donde, a priori, no hay favoritos de la dirección para cabeza de lista a Les Corts ni al Ayuntamiento de la Plana.