El PPCV evita apoyar a Agramunt El senador valenciano del PP Pedro Agramunt. / manuel molines Bonig recuerda que los populares del Senado tomarán una decisión el próximo martes y asegura que su formación estará «a lo que decidan» Ningún dirigente del partido arropa al senador tras conocerse su sanción JC. FERRIOL MOYA VALENCIA. Viernes, 18 mayo 2018, 00:31

«No habrá ninguna sanción y no me van a pedir que dimita». El senador valenciano del PP Pedro Agramunt trató de trasladar optimismo el miércoles por la noche durante su intervención en 'El Faro' de La 8 TV. El exdirigente popular proclamó que no había sido objeto de ninguna inhabilitación -a pesar de que el Consejo de Europa había hecho pública una sanción que limita sus derechos como miembro de ese organismo- y se mostró convencido de que en la reunión del próximo martes que mantendrá la dirección del PP en el Senado no se adoptará ninguna decisión disciplinaria en su contra.

El optimismo mostrado por Agramunt no se vio acompañado ayer por ninguna declaración de dirigente del PP alguno que valorara la situación del senador valenciano. El día después de conocerse esa sanción, la única responsable del partido que se pronunció sobre la situación del exdirigente popular fue la presidenta del partido, Isabel Bonig. Y de sus palabras difícilmente puede concluirse que la dirección del partido arropara a Agramunt. Más bien todo lo contrario. Bonig se limitó a considerar que será el grupo popular en el Senado el que tome la decisión que considere sobre el senador valenciano: «Nosotros estaremos a lo que decida».

«La semana que viene se reunirán para adoptar las medidas oportunas, es una decisión que corresponde al grupo popular en el Senado, nosotros estaremos a lo que decida el grupo popular en el Senado», señaló en declaraciones a los medios. La dirección del grupo, encabezada por el portavoz, José Manuel Barreiro, y el secretario general, Javier Arenas, escuchará las explicaciones del parlamentario una vez que la Comisión de Reglas del Consejo ha decidido imponerle sanciones por infringir «seriamente» el Código de Conducta, sanciones que son ya efectivas porque entran en vigor el día en que se aprueban.

El Congreso encarga un informe sobre las consecuencias de la sanción al senador del PP

En concreto, durante diez años no podrá desempeñar las labores de observador electoral ni ser designado presidente o vicepresidente de una comisión o subcomisión de la Asamblea del Consejo de Europa. La sanción afecta también a aspectos institucionales, ya que se le priva de formar parte de delegaciones de la Asamblea y tampoco podrán realizar preguntas al Comité de Ministros del Consejo de Europa, órgano de decisión del Consejo formado por ministros de Exteriores de los países miembros.

La sanción a Agramunt fue recibida ayer con indiferencia en el seno del PP valenciano. La dirección de los populares de la Comunitat no ha ocultado nunca sus diferencias con el veterano senador, que en términos políticos siempre se ha caracterizado por defender posiciones políticas en el seno de su partido que iban justo en la línea contraria a la de la dirección regional. Para la dirección de los populares de la Comunitat, la labor realizada por el dirigente popular ha resultado invisible, en tanto que no consta que ninguna de sus propuestas en el Senado -ya no digamos en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa- haya resultado de trascendencia para los intereses de la Comunitat. Esa circunstancia, sumada a la falta de apego a la presidenta regional, contribuyeron ayer a que el silencio de los populares valencianos resultara evidente.

Por otro lado, la Mesa del Congreso de los Diputados encargó a los letrados de la Cámara que determinen el alcance de la decisión del Consejo de Europa de sancionar temporalmente a Agramunt y al diputado del PDeCAT Jordi Xuclà en la Asamblea Parlamentaria por haber infringido el Código de Conducta de esa institución, informa Europa Press. Cs ha mandado cartas a los presidentes de Congreso y Senado, y a los portavoces de los grupos, pidiendo apartar a Agramunt y Xuclà del Consejo de Europa.