El PPCV no enmendará los Presupuestos del Estado

El PP de Isabel Bonig no quiere volver a enemistarse con la calle Génova como el año pasado por los Presupuestos Generales del Estado aunque los valencianos siguen estando a la cola en la inversión per cápita. Falta un año para las elecciones autonómicas y municipales y el redil popular de Génova ya está bastante revuelto con la dimisión de la presidenta madrileña, un panorama judicial para echarse a temblar y cayendo en las encuestas. El PPCV quiere dar imagen de que tienen el apoyo de Rajoy y prueba de ello es su visita a Alicante el sábado. Bonig la considera «un espaldarazo» al partido, y especialmente a Alicante. Los populares no quieren dar motivos para empañar el viaje de Rajoy y descartan la presentación de enmiendas a los PGE, porque recoge las actuaciones estratégicas que los populares valencianos reclaman al Gobierno. Bonig considera que la inversión «es adecuada y justa» y crece un 27% en la inversión.

El vicesecretario general del PSPV, Manolo Mata, reprochó que el PP diga que los PGE son justos y se niegue a enmendarlos. De ahí que acusase a Bonig de «rendirse a Rajoy» y de que al PP «le importa una higa nuestras necesidades».