Los populares valencianos, vigilantes en la unidad del país

Los populares valencianos han activado el modo 'Vigilancia' en su mirada hacia las propuestas para reformar la Constitución.La presidenta del PP de la Comunitat, Isabel Bonig, consideró que una posible reforma de la Constitución «en ningún caso» puede renunciar a la unidad de España y no se deben realizar «cambios forzados» por quienes «se saltan las leyes y quieren liquildarla». La vicesecretaria general del PPCV, Elena Bastidas, consideró que el presidente Puig «desprestigia y cuestiona la vigencia de la Constitución para contentar a sus socios nacionalistas».

El valenciano Esteban González Pons, portavoz del PP y vicepresidente primero del Grupo PPE en el Parlamento Europeo, aseguró ayer en Bruselas que «los españoles no vamos a consentir que nadie nos rompa la Constitución, ni desde dentro, ni desde fuera». «Después de 39 años, no vamos a consentir que nos quiten la Constitución, que nos la rompan. No vamos a consentir volver a quedarnos sin Constitución", señaló González Pons tras participar en una concentración convocada en Bruselas por Sociedad Civil Catalana.