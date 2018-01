Los populares dudan ante la reprobación del expresidente

Todos los grupos parlamentarios, incluido el PP, aprobaron ayer incluir un nuevo punto en el orden del día del pleno de Les Corts que, en esencia, es una reprobación en toda regla al expresidente Francisco Camps. La iniciativa es una Proposición No de Ley (PNL) de tramitación urgente presentada por Compromís que insta a Camps a renunciar a su puesto en el Consell Jurídic Consultiu (CJC), el órgano del que forma parte por su condición de expresidente. Una votación, que tendrá lugar hoy, sobre la que los populares no tienen fijada una posición concreta.

Pese a inclinarse por la abstención el PP no quiso confirmar ayer su posición final respecto a un tema especialmente sensible. Tal y como avanzó LAS PROVINCIAS, este asunto causó una gran discusión en la reunión de dirección del grupo parlamentario popular el pasado martes ya que, pese a que la dirección apostaba por una abstención, varios diputados no dudaron en rechazar la posición oficial.

El PP presentó ayer una enmienda al texto de Compromís que sustituía la reprobación a Camps por instar al Consell a modificar las leyes de creación del CJC y del Estatuto de expresidentes. Eva Ortiz, portavoz adjunta del PP y número dos del partido en la Comunitat, aseguró que se podrían llegar a replantear el voto en función de si Compromís acepta la totalidad o parte de su enmienda.

PSPV, Ciudadanos y Podemos confirmaron que votarán a favor de la PNL. Además, desde el partido morado se quiso poner sobre la mesa la opción de reformar la ley para que los expresidentes en lugar de tener cargo en el CJC lo tengan en el Consejo Económico y Social.