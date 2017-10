La Policía abre investigación por las agresiones durante la manifestación del 9 d'Octubre en Valencia 00:22 Compromís, Podemos y Esquerra Unida han pedido la dimisión del delegado del Gobierno EFE Valencia Martes, 10 octubre 2017, 13:03

El delegado de Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, ha condenado "rotundamente las agresiones de ayer" en la manifestación de la Comissió 9 d'Octubre en Valencia y ha anunciado que la Policía ha abierto una investigación.

Este anuncio lo ha realizado Moragues en la misma red social en la que ayer retuiteó un mensaje de la Delegación del Gobierno que dirige en el que se agradecía el trabajo de la Policía "que ha garantizado la seguridad e integridad física de los manifestantes" de la Comissió 9 d'Octubre.

Puig: «Lo fundamental es detener inmediatamente a los agresores»

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha asegurado que "lo fundamental es exigir a la Delegación del Gobierno que se detenga a las personas que han infringido la ley, que han alterado el orden público" y pasen a disposición judicial.

"Lo básico", ha incidido, "para dar tranquilidad a la ciudadanía y para fortalecer la convivencia es que aquellos que han alterado el orden público, que han agredido, sean detenidos".

El presidente de la Generalitat, desde Bruselas, Ha resaltado que su labor institucional "no es confrontar con el delegado del gobierno" y, por tanto, no lo va a hacer, y ha admitido que "es evidente que hay que dar por parte del Gobierno las explicaciones oportunas" y "a partir de ese momento cada uno podrá determinar cuál es su posición".

Compromís, Podemos y Esquerra Unida han pedido la dimisión del delegado del Gobierno como responsable de los agresiones de ayer por parte de simpatizantes de extrema derecha y ultras contra asistentes a la manifestación de la Comissió 9 d'Octubre.

El PSPV-PSOE, Compromís y Podem han defendido hoy la necesidad de que Les Corts Valencianes hagan una declaración institucional de condena a las agresiones ocurridas ayer durante la manifestación del 9 d'Octubre, sobre la que Ciudadanos ha dicho que no cree que "haya problema" en apoyarla.

Por su parte, el PPCV se ha limitado a expresar en un comunicado "su rotunda y más enérgica condena a todo acto de violencia, venga de donde venga", y a mostrar su "pleno respaldo" a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado "y a la labor que llevan a cabo".

El portavoz socialista en Les Corts, Manuel Mata, ha indicado que los socialistas han pedido la comparecencia en el Congreso de los Diputados del ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, y del delegado del Gobierno en la Comunitat, Juan Carlos Moragues, en les Corts para explicar qué medidas se adoptaron y quiénes son los culpables de las agresiones.

Ha instado a Moragues a explicar "qué diligencias ha abierto y a qué juzgados las ha trasladado, porque si no nos tocará ir a los juzgados a nosotros", y ha afirmado que hay "una clarísima responsabilidad política por la imprevisión y por la falta de persecución de delincuentes convictos y confesos que son los agresores".

Mata ha indicado que si Moragues dimitiera del cargo "sería un chollo", pero no se está "en el terreno de las palabras", pues hay personas agredidas "por violentos, por gente que ha cometido delitos de odio, racismo y xenofobia", y ha apoyado que haya una declaración institucional de condena, aunque se ha mostrado "seguro" de que el PP no la firmará.

La portavoz adjunta de Compromís Mónica Álvaro ha indicado que presentarán mociones en los Ayuntamientos de la Comunitat e intentarán que haya una declaración de condena en Les Corts, y ha reiterado la petición de dimisión "inmediata" de Moragues "por no saber, por no querer y por no poder garantizar la seguridad" de los manifestantes.

"Moragues dice que ha habido cero identificaciones, cero detenidos y cero heridos", lo que muestra que el delegado "no ha actuado" y que tiene una "visión parcial de los hechos", ha aseverado, y ha explicado que participó en la manifestación de ayer y vio cómo "un grupo de fascistas agredía con total impunidad" a gente, e incluso ella misma tuvo que correr.

Álvaro ha reivindicado que la manifestación cívica por el 9 d'Octubre estaba "correctamente convocada, como todos los años", y ha lamentado la "pasividad" de la Policía y la "impunidad" con la que actuaron los grupos ultra.

El portavoz de Podem en Les Corts, Antonio Estañ, ha indicado a EFE que Moragues debe "dimitir ya" y el próximo pleno de Les Corts debe condenar de forma unánime los hechos y decir que no quiere "el fascismo en las calles valencianas", después de que grupos fascistas quisieran "apropiarse del día de los valencianos".

"Era de esperar que sucediera lo que sucedió", ya que había convocatorias de "muchos grupos de ultraderecha", y no se puso en marcha "ningún mecanismo de prevención", ha cuestionado Estañ, para quien las imágenes que se han podido ver en toda España son "una vergüenza inaceptable".

El diputado de Ciudadanos Antonio Subiela ha defendido que "hay que condenar y erradicar la violencia", venga de donde venga, y ha señalado que lo altercados de ayer fueron "un mal broche para el día de todos los valencianos".

Sobre las peticiones de dimisión de Moragues, ha dicho que primero habrá que pedir un informe de "qué pasó" y ver si el dispositivo policial que preparó fue "suficiente o no", y ha indicado que en una reunión que mantendrán la semana que viene con el delegado aprovecharán para preguntarle por estos hechos.