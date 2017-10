La policía enviará al fiscal otro informe de las agresiones del 9 d'Octubre Los graves incidentes antes de la marcha del lunes. / i. marsilla El delegado del Gobierno recuerda que la investigación sigue abierta y no descarta nuevas detenciones S. P. VALENCIA. Viernes, 13 octubre 2017, 00:05

La Policía ultima un nuevo informe sobre los graves incidentes del pasado 9 d' Octubre que será remitido en unos días a la Fiscalía Provincial de Valencia, según adelantó ayer el delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues. El responsable gubernamental asistió ayer al tradicional homenaje a la Guardia Civil con motivo del día de la Hispanidad. Allí, tras el evento, tuvo que hacer frente de nuevo a cuestiones relacionadas con los enfrentamientos entre integrantes de la extrema derecha y participantes en la marcha catalanista. Moragues ha afrontado duras críticas por la ineficacia del dispositivo policial. Algunos partidos como Compromís y Podemos han pedido incluso su dimisión.

Los agentes que participaron en el dispositivo siguen trabajando en un atestado ampliatorio de la documentación que enviaron recientemente al Ministerio Público. La Fiscalía ha abierto de oficio una investigación sobre estos hechos. No suele ser habitual que se incoen diligencias de investigación penal si no existe una denuncia. Ahora dispone de seis meses -el plazo no es necesario que se agote- antes de decidir si envía los hechos al juzgado al apreciar la existencia de indicios delictivos o propone el archivo. Durante este procedimiento, el fiscal encargado del asunto puede tomar declaración a los investigados si lo considera necesario. Moragues precisó que ese informe «detallado y pormenorizado» complementa al que ya ha sido remitido. Los especialistas disponen de abundante material de vídeo y fotográfico -tanto de profesionales como particulares- que presenciaron los graves hechos. Hasta el momento, sólo uno de los sospechosos ha prestado declaración. Fuentes policiales indicaron que acudió voluntariamente a la comisaría y tras declarar quedó en libertad con cargos. El delegado del Gobierno no descarta otras detenciones en las próximas horas una vez se completen todas las pesquisas.

Moragues sostuvo ayer que desde que sucedieron estas agresiones -el pasado lunes- «ha habido agilidad, rapidez y firmeza por parte de la Delegación del Gobierno y de todas las instituciones implicadas», dado que «esa misma noche se inició una investigación y derivada de ella hubo una serie de identificaciones el martes». «Luego se remitió información a Fiscalía y en la tarde noche del miércoles se detuvo a una persona. Esto en menos de 48 horas, lo que demuestra no hay impunidad ante los hechos graves». El responsable gubernamentales no concretó si la única persona identificada pertenece a algún movimiento de extrema derecha.