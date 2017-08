Un policía belga envió un correo para solicitar información sobre el imán 01:18 La policía catalana admite haber tenido una comunicación «no oficial» con los agentes locales de Violvoorde AGENCIAS BARCELONA Jueves, 24 agosto 2017, 22:13

El correo electrónico que un policía de Vilvoorde (Bélgica) envió en 2016 a un mosso d'esquadra solicitaba si era posible hacer una averiguación sobre Abdelbaki es Satty, que quería trabajar de imán en esa localidad: "Cuanta más información puedas compartir sobre este individuo, ¡mejor!".

El correo, a cuyo contenido ha tenido acceso Efe, fue remitido en enero de 2016, cuando el supuesto cerebro de la célula terrorista que la semana pasada atentó en La Rambla de Barcelona y en Cambrils (Tarragona), el imán de Ripoll (Gerona) se encontraba buscando trabajo en Vilvoorde como imán, aunque tenía planteado regresar a Cataluña en febrero.

Esta petición de información, que no era oficial y tenía un carácter informal, procedía de un policía con responsabilidades en el ámbito de proximidad en Vilvoorde, que lo envió en enero de 2016 al correo electrónico particular de un mosso d'esquadra a quien había conocido meses antes en unas jornadas. "Quería pedirte si hay la posibilidad de indagar sobre una persona que quiere trabajar aquí, en Vilvoorde, como imán. En el fichero adjunto encontrarás su identidad. Sé que se está planteando ir a Barcelona en febrero y que está casado allí. Cuanta más información puedas compartir sobre este individuo, ¡mejor!", indicaba el policía belga en su mensaje, en relación a su petición de información sobre Abdelbaki es Satty. El policía belga, que envió el mensaje al correo electrónico personal del mosso, concluía su petición de información de forma informal, con una afectuosa despedida: "Espero tener noticias tuyas muy pronto. 'Muchos gracias senior ;-)' (sic). Salutaciones".

Tras recibir este correo, el mosso buscó en la base de datos de la Policía catalana, en la que no constaba ningún dato sobre el imán, por lo que, en la respuesta a su colega, especificó que no les constaba nada de Es Satty, que murió la madrugada del pasado jueves en la explosión de la casa de Alcanar (Tarragona) en la que la célula preparaba los explosivos para atentar en Barcelona. No obstante, en el correo electrónico de respuesta, el mosso sí detalló que había una persona con el mismo apellido que el imán, Mustafa es Satty, que había sido investigado en 2006 en una operación contra el yihadismo en 2006 en una mezquita de Vilanova i la Geltrú (Barcelona).

Versión oficial

Por su parte, el conseller de Interior, Joaquim Forn, ha asegurado hoy que la Policía belga se limitó a pedir «de forma absolutamente informal» a los Mossos información sobre el imán de Ripoll, sin alertarles del mismo, y ha denunciado que se pretenda «ensuciar» la labor de los Mossos d'Esquadra. En rueda de prensa en Cambrils (Tarragona), una de las localidades golpeadas por los atentados terroristas en Cataluña, Forn ha negado que los Mossos hayan cometido un «fallo» en su contacto informal con la Policía de Vilvoorde (Bélgica), que se limitó a pedirles información sobre el imán y de quien en ningún momento les ha constado que fuera una persona «investigada» o «peligrosa».

«No es un fallo, principalmente porque se nos pide información. Damos la que tenemos y en ningún momento nos consta que (el imán) estuviese investigado y que sea peligroso. Si se nos hubieran informado de ello, se habría actuado de otra manera», ha alegado. El conseller ha remarcado que la Policía belga no les advirtió sobre el «estado» del imán, ya que, según su versión, únicamente les requirió información sobre Abdelbaki es Satty, de quien no constaban datos en los ficheros de los Mossos.

El juez Andreu convoca en la Audiencia Nacional a fiscales y mandos policiales tras los ataques de Cataluña El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha convocado este jueves en su despacho a mandos policiales y representantes de los Mossos d'Esquadra además del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, para seguir el curso de la investigación abierta tras los ataques de la semana pasada en Barcelona y Cambrils (Tarragona), según han informado fuentes jurídicas. En la reunión, que se celebra a puerta cerrada, también participa el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, en calidad de observador. Se prevé que en la misma se analicen de manera conjunta los últimos datos derivados de la investigación abierta tras los atentados terroristas que tuvieron lugar el pasado jueves y que se cobraron la vida de quince personas y dejaron más de un centenar de heridos. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional adopta esta decisión dos días después de tomar declaración en estas dependencias judiciales a los cuatro detenidos por el atropello mortal de La Rambla y el ataque de Cambrils. Tras más de cinco horas de interrogatorio acordó el ingreso en prisión incondicional para dos de ellos, Mohamed Houli Chemlal, herido en la explosión de la casa de Alcanar (Tarragona) y Driss Oukabir, hermano de Moussa, uno de los abatidos en Cambrils. Respecto a Mohamed Aalla decretó su libertad con medidas cautelares y en relación a Salh el Karib lo mantiene detenido por un plazo máximo de 72 horas (que expira el viernes) a la espera de que termine un segundo registro en el locutorio que regenta en Ripoll.

El conseller se ha mostrado muy molesto y preocupado por el hecho de que, en un momento en el que Estado Islámico ha amenazado por vídeo a España, tras los atentados de la semana pasada en Barcelona y Cambrils, la «preocupación» de algunos medios sea ahora, a su juicio, «ensuciar» y «desacreditar» la labor de los Mossos. El conseller ha lamentado que, a su juicio, algunos medios estén intentando «poner en duda o incluso en algunas ocasiones ensuciar» la labor realizada por los Mossos, que cuenta, a su entender, con un «gran reconocimiento» social tras los atentados de la semana pasada. «Parece que algunos medios la única cosa que les ha importado desde el primer momento es desacreditar esta labor», ha indicado Forn, que ha remarcado que la ciudadanía pide a los Mossos que continúen trabajando e investigando para poder llevar a cabo la labor que ha permitido «desarticular» a la célula que operaba en Cataluña.

Nivel 4 de alerta terrorista La mesa de valoración de la amenaza terrorista ha decidido mantener la alerta en el nivel 4 reforzado, tras una nueva reunión presidida por el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, y que se ha celebrado cuando se cumple una semana de los atentados de Barcelona y Cambrils (Tarragona). En la reunión, celebrada en la sala de crisis del Ministerio del Interior, ha participado el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, y representantes de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), de los Mossos d'Esquadra y de la Ertzaintza. Durante esta reunión, Zoido ha informado a los máximos expertos en la lucha antiterrorista sobre el encuentro que mantuvo ayer en París con su homólogo francés, Gérard Collomb, y en la que se trató la colaboración en materia antiterrorista de ambos países, según informa el Ministerio. Tras presidir la mesa, Zoido se ha trasladado a la Secretaría de Estado para las Administraciones Territoriales, donde ha mantenido una reunión con delegados del Gobierno de toda España. En ella, el titular les ha trasladado las medidas de seguridad que se han adoptado tras la decisión de reforzar el nivel 4 de alerta, así como la mayor implicación de las policías locales.

Forn ha insistido en subrayar que la petición de información por parte de la Policía belga fue «absolutamente informal». «Si hubiese sido formal, el canal no habría podido ser directo, porque nosotros no podemos tener una relación directa con las policías de fuera (de España), se tendría que haber hecho a través del Ministerio», ha alegado. El conseller ha reivindicado la necesidad de que los Mossos d'Esquadra puedan tener una presencia directa en los foros de inteligencia policial europea, como Europol, para disponer de «más herramientas» para poder investigar.

Según han confirmado fuentes de Interior, un agente de la policía de Vilvoorde remitió en marzo de 2016 un correo electrónico a un mando de la comisaría general de información de los Mossos d'Esquadra con quien había coincidido en unas jornadas hace unos dos años, preguntándole si tenían datos sobre el imán, que quería pedir trabajo en esa localidad belga. El jefe de la Unidad de Análisis Estratégicos de los Mossos d'Esquadra efectuó una búsqueda en la base de datos de la policía catalana, en la que no constaba ningún dato sobre el imán, supuesto cerebro de la célula que la semana pasada atentó en la Rambla de Barcelona y en Cambrils (Barcelona).

Youssef Aallaa murió en la explosión de Alcanar

Los Mossos d'Esquadra han concluido el proceso legal de identificación del segundo fallecido en la explosión de la casa de Alcanar (Tarragona) en la que la célula terrorista presuntamente preparaba los atentados y han determinado que es Youssef Aalla.

Según han informado fuentes de la investigación, Youssef Aalla es el último integrante de la célula que los Mossos tenían identificado pero que faltaba por localizar.

Youssef Aalla es hermano de Said Aalla, uno de los terroristas que participó en el atentado de Cambrils (Tarragona) el 18 de agosto en el que murió una mujer y que fue abatido por los Mossos.

También es hermano de Mohamed Aalla, detenido por los Mossos y que era el dueño del Audi A3 con el que los terroristas atentaron en el paseo Marítimo de Cambrils.

Mohamed Aalla ha sido puesto en libertad provisional por la Audiencia Nacional porque los indicios que pesan sobre él sobre su presunta colaboración con la célula yihadista "no son lo suficientemente sólidos".

Mohamed Aalla regresó este miércoles a Ripoll en taxi desde Madrid, y su padre, Brahim Aalla, explicó que su hijo "no ha hecho nada" y que, mientras ocurrían los atentados, estaba con su mujer en la playa en Roses (Girona).