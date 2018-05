Podemos-Compromís recupera los votos perdidos en Valencia El portavoz de los nacionalistas en el Congreso, Joan Baldoví, vuelve a ser el líder mejor valorado A. C. VALENCIA. Miércoles, 9 mayo 2018, 00:21

La encuesta electoral del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) no solo trae buenas noticias para Ciudadanos sino también para otras formaciones en la Comunitat como Compromís, Podemos y Esquerra Unida, cuya coalición 'A la Valenciana', recuperaría el terreno perdido los últimos meses.

Los datos hechos públicos ayer evidencian una recuperación de la 'confluencia' valenciana, que a nivel estatal obtendría un 2,8% de los votos, un dato ligeramente superior al obtenido el las elecciones generales de junio de 2016 donde cosechó un 2,74% de los apoyos, lo que se tradujo en 655.900 papeletas. La recuperación de 'A la Valenciana' llega después de que en las últimas encuestas del CIS el proyecto de Compromís, Podemos y Esquerra Unida hubiese estado en horas bajas. La confluencia obtuvo en el barómetro realizado en enero un 2,4% de los votos pero ha llegado incluso a obtener el 2,2%, lo que suponía que habría perdido casi uno de cada cinco electores. La subida de la 'confluencia' valenciana, de la catalana y la gallega es el principal motivo de la recuperación de Podemos a nivel estatal, lo que evidencia el buen funcionamiento de estos pactos en un momento en el que el partido morado vive un desgaste a nivel estatal.

Este dato no es la única buena noticia que deja el barómetro de mayo para Compromís. Joan Baldoví, portavoz en el Congreso, vuelve a ser el político mejor valorado del arco parlamentario con una nota de 4,14. Pese a ser el único dirigente que supera el 4, Baldoví sigue sin aprobar y su conocimiento entre los electores es escaso.

El portavoz de Compromís manifestó estar «muy feliz» tras haber sido elegido como el político mejor valorado de España: «Como valenciano estoy muy orgulloso de que un político valenciano salga bien, los políticos valencianos también somos capaces de dar buenas noticias». Así lo señaló en declaraciones a Europa Press el parlamentario, que aseguró que esto demuestra que la gente valora el trabajo de Compromís en la Cámara baja y que los parlamentarios de la coalición son «políticos tranquilos».

«Me dicen siempre por ahí que me explico bien, que se me entiende», indicó, para agregar que él intenta siempre mantener un talante «conciliador» en un tiempo en que los discursos políticos son «más agresivos». El parlamentario subrayó que «da gusto que salga algún político valenciano» en los medios por una cuestión positiva el mismo día que el Tribunal Supremo confirmó íntegramente la sentencia del TSJCV por amañar contratos entre la conselleria de Turismo de la Generalitat dirigida por Milagrosa Martínez y la trama Gürtel. Baldoví explicó que algunos compañeros en el Congreso le han felicitado, incluso desde la bancada popular, pero no le han pedido consejo.