Podemos Valencia propone a Ribó una lista conjunta para las elecciones Jaime Paulino, secretario general de Podemos en Valencia. / damián torres Paulino anuncia que su proyecto volverá a optar a dirigir la formación y descarta que el partido concurra a los próximos comicios municipales como València en Comú A. CERVELLERA VALENCIA. Sábado, 6 enero 2018, 00:10

Con las elecciones autonómicas y municipales en el horizonte, los diferentes partidos empiezan a buscar las fórmulas electorales que les permitan un mejor resultado en 2019. Este es el caso de Podemos en la ciudad de Valencia, que ya ha comenzado los movimientos al proponer a Compromís concurrir en una lista conjunta.

Jaime Paulino, secretario general de la formación morada en Valencia, planteó ayer al partido que lidera Joan Ribó llegar a cuerdos «más allá de la siglas partidarias». Paulino citó expresamente a Esquerra Unida y Compromís como los socios preferentes de cara a la futura candidatura municipal y recalcó que están abiertos a negociar con «cualquier colectivo que quiera estar trabajando políticamente en la ciudad». El dirigente podemista materializó así una propuesta similar a la utilizada en las elecciones generales, que ya se estaba valorando desde las direcciones de los partidos.

Pese a la intención de Podemos, parece mucho más probable que se llegue a un acuerdo con Esquerra Unida, que podría darse directamente a nivel estatal con una marca similar a la de Unidos Podemos, que con los nacionalistas, que, en principio, no ven con buenos ojos repetir la coalición. Fuentes de Compromís aseguraron que ven «muy complicado» que se pueda llegar a un pacto, ya que este no podría darse solo en la ciudad de Valencia sino en los diferentes municipios de la Comunitat. Desde la coalición insistieron en que la lógica estatal no se puede aplicar en este caso y que es necesario que prime el principio de autonomía local.

Paulino aprovechó la convocatoria para anunciar que apuesta por dar un mayor «protagonismo» a la marca Podemos de cara a las elecciones autonómicas. Esta declaración sigue la línea del partido de los últimos meses, que considera agotada la marca 'València en Comú', la candidatura ciudadana en la que se integró la coalición en los comicios locales de 2015, que ayer Paulino admitió que «imponía una limitación».

Primarias internas

El secretario general de Podemos en Valencia ha cumplido esta semana tres años al frente de la organización, por ello, quiso hacer balance de su gestión al frente del partido de cara a las primarias que tendrán lugar en el partido las próximas semanas. Paulino destacó que cuando la formación comenzó su andadura «dentro del Consejo Ciudadano Municipal en Valencia ciudad había 6.500 personas inscritas en Podemos, interesadas en poder participar en este proyecto político», mientras que a fecha de hoy son 11.500 personas. «Un hito del que nos sentimos orgullosos», subrayó. El líder morado puso en valor que el partido ha sido «decisivo para asentar la transformación política en el Ayuntamiento», y remarcó que se ha realizado en este tiempo un gran trabajo.

Sobre si se presentará a la reelección como secretario general, afirmó que hay «una voluntad de continuación de proyecto». Unas palabras que dejan entrever que Paulino se presentará al proceso interno para intentar revalidar su cargo. Preguntado por si cree que puede haber varias candidaturas de forma que se dé una situación similar a las primarias autonómicas, señaló que «no descarta que pueda haber muchas candidaturas» y abrió la puerta a que se enfrenten diferentes candidatos con proyectos que representan a las diferentes familias dentro de Podemos, tal y como se dio el pasado mayo.

En la actualidad ya han mostrado su voluntad de participar en las primarias dos candidaturas. La del concejal Berto Jaramillo y el proyecto de Paulino, avalado por la actual dirección autonómica encabezada por Antonio Estañ. Tal y como avanzó LAS PROVINCIAS, el sector afín a Pablo Iglesias, que perdió las primarias regionales, también está valorando presentarse al proceso interno. Una opción que tampoco descartan los más cercanos a las tesis de Íñigo Errejón.