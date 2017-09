Podemos se suma al PP y Cs para forzar la sesión de control a Puig en Les Corts El exsíndic de Podemos habla con la portavoz de Cs en Les Corts. / IRENE MARSILLA La oposición y el partido morado retiran varios puntos del orden del pleno propuesto por PSPV y Compromís para provocar que el presidente comparezca BURGUERA VALENCIA. Miércoles, 20 septiembre 2017, 00:06

Nuevo tripartito en Les Corts, al menos para conseguir que el presidente de la Generalitat no se pase un mes sin ser fiscalizado por la Cámara. En la junta de portavoces del parlamento valenciano celebrada ayer se presentó un orden del día para el próximo pleno donde no se contemplaba que el jefe del Consell, el socialista Ximo Puig, tuviese que someterse a la sesión de control. A causa de que había que dar prioridad a los proyectos de ley y a las mociones subsiguientes, la pauta de la sesión ahorraba al presidente una fiscalización. Sin embargo, tanto Podemos como Ciudadanos y el PP maniobraron para retirar varios puntos del día que dependían de ellos con el fin de que Puig compareciese, lo que finalmente ocurrirá a pesar de que, según señaló la portavoz de Cs, Mari Carmen Sánchez, «al PSPV y a Compromís no les ha hecho gracia».

La famosa pinza entre PP e Izquierda Unida para apretar las tuercas a los gobiernos de Felipe González se modernizó ayer. La incorporación de nuevos partidos provocó que aquel dúo se ampliase ayer a un trío y que el Consell se vea forzado a participar activamente en el pleno de Les Corts. Tanto Cs, como PP y Podemos coincidieron en señalar que durante la junta de portavoces se produjo un «debate», según las palabras del síndic podemista, Antonio Estañ, quien explicó que socialistas y nacionalistas consideraban que Puig se podía dar por fiscalizado en virtud del debate sobre el estado de la Comunitat celebrado la semana pasada, y que había que dar preferencia a las iniciativas legislativas.

Fiscalización prioritaria

«La labor de fiscalización es prioritaria», subrayó Estañ, un relato muy similar al que realizó anteriormente Sánchez («Podemos ha puesto sensatez»), y en el que abundó posteriormente Isabel Bonig: «Las caras de Compromís y PSPV eran un poema, no les ha gustado, pero ante la evidencia han tenido que cambiar. Era tan evidente que hasta Podemos se ha dado cuenta».

La portavoz popular recalcó que si no hubieran «forzado» esta sesión de control, el presidente no hubiera comparecido ya hasta el 18 y 19 de octubre, lo que supone «un mes de vacaciones parlamentarias», y se mostró «francamente contenta» con que finalmente acuda la próxima semana a la Cámara.

Sin embargo, esta versión tripartita de los hechos fue categóricamente desmentida por parte de socialistas y nacionalistas, que aseguraron que no habían puesto objeción alguna a las intenciones de la oposición para que Puig se sometiese a la sesión de control. «Compromís no se ha mostrado ni a favor ni en contra», precisó Fran Ferri, el síndic nacionalista, que reconoció su extrañeza al constatar que su percepción de la realidad y la de los parlamentarios de Podemos es radicalmente distinta. Al menos, ayer.

El PSPV niega el debate

El portavoz del PSPV, Manolo Mata, afirmó que las sesiones de control «ni hacen gracia ni dejan de hacerla» y una vez se ha encontrado tiempo para incluirla, les ha parecido muy bien. «A mí no me sienta mal que venga el presidente, es el que más ha venido a comparecer», dijo, para agregar que «como siempre queda bien y machaca a la oposición, cuantas más veces venga mejor». La felicidad en las filas socialistas no debía de ser tanta durante la junta, cuando ante las maniobras de Podemos, PP y Cs se elevó una consulta al letrado mayor, quien dio luz verde al cambio del orden del día. Estañ explicó ayer que desde Compromís y PSPV se alegó que se venía de un debate de política general en el que ya se había fiscalizado y controlado la acción del Consell. En cualquier caso, y a pesar de las discrepantes versiones de la realidad mantenidas por los socios del Pacto del Botánico, la semana próxima Puig tendrá que someterse a la sesión de control, para deleite de Mata.

En el orden del día figura, además de la sesión de control a Puig y la convalidación de un decreto ley sobre modificación presupuestaria, el debate de totalidad de tres leyes: la de cooperación, la de políticas integrales de juventud y la del taxi. También se debatirá la proposición de ley forestal de Podemos.