Podemos se replantea su apoyo a las cuentas del Ejecutivo para 2018

Podemos ha dicho basta y ha decidido lanzar un ultimátum a los otros dos firmantes del Acord del Botànic, Compromís y PSPV. La formación que lidera Antonio Estañ está «quemada» con el Consell, como señalan fuentes del partido, y necesitan una respuesta rápida del Ejecutivo. ¿Por qué? A poco más de una semana para que se apruebe el anteproyecto de ley de los Presupuestos de la Generalitat para 2018 -el próximo día 31-, el Gobierno valenciano no ha concretado si va a incorporar a sus cuentas las demandas de los podemistas, quienes saben que sus iniciativas deben ser significativas esta vez porque las cuestiones que no se asuman ya difícilmente se pondrán en marcha al haberse superado el ecuador de la legislatura. Es uno de sus principales retos en este curso político.

En el partido morado andan con la mosca detrás de la oreja al percatarse de que entre la Conselleria de Hacienda, encargada de elaborar los presupuestos, y el resto de departamentos del Gobierno autonómico existe «una notoria descoordinación». Podemos no cesa de advertir irregularidades en sus negociaciones sobre las cuentas. «Nunca se acaban de concretar los compromisos. Desde las consellerias dicen que es posible aceptar nuestras medidas pero Hacienda contesta que no es así y viceversa», critican los podemistas, quienes denuncian estar trabajando «con bocetos» al carecer de datos «para poder evaluar al céntimo» cuánto cuesta cada inciativa de las que reclaman y también recuerdan que todas ellas están recogidas en el pacto que suscribieron junto a nacionalistas y socialistas.

Podemos considera que la implantación de una tasa turística es una prioridad que debe verse «reflejada o atendida» en los presupuestos, aunque también plantean avances en políticas sociales como la lucha contra la pobreza farmacológica, una renta de inclusión más «ambiciosa», acabar con los barracones en 2019 o mayores inversiones en justicia, entre otras iniciativas.

Si estas negociaciones no fructificaran, los de Estañ se replantearán su apoyo en Les Corts a los próximos presupuestos de la Generalitat, como señalan las mismas fuentes consultadas. Aunque desde la formación morada afirman que no existe «por ahora» peligro de ruptura del Acord del Botànic, aclaran que es algo que no pueden decidir unilaterlamente y recuerdan que está pendiente convocar otra reunión de la comisión de seguimiento del pacto en la que se tiene que concretar cómo va a participar en él su «cuarta pata», la sociedad civil.