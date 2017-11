Podemos presenta su propuesta de tasa turística y sigue sin aclarar su apoyo a los presupuestos A. CERVELLERA Jueves, 16 noviembre 2017, 00:06

Valencia. David Torres, diputado de Podemos en Les Corts y Rocío Segura, secretaria de políticas públicas del partido, presentaron ayer la propuesta de la formación morada para la tasa turística. Un posible impuesto que contaría con un tramo autonómico obligatorio y uno municipal opcional. Torres también anunció que hoy presentarán una enmienda a la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat que se comenzarán a debatir esta semana para incluir esta tasa que grabaría las estancias turísticas con entre 0,5 y 3 euros.

Podemos siempre ha apostado por que el Consell incluya este gravamen para garantizar el apoyo a las cuentas de 2018. Una opción que no ven con malos ojos desde Compromís pero que descartan casi por completo en el PSPV. Este es uno de los motivos por los que Torres aseguró que en la actualidad no votarán sí a los presupuestos. Pese a ello, fuentes de la formación indican que el respaldo a las cuentas podría darse incluso si no se aprobase la tasa pero siempre con la condición de que se amplíen otras partidas sociales.

Segura incidió en que esta es una «cuestión de voluntad política», mientras que Torres recalcó que este impuesto podría suponer una vía de ingresos entre 30 y 40 millones de euros para la Generalitat en un momento en el que existe una falta de fondos debido al actual sistema de financiación autonómico. Además, no dudó en recalcar que esta es una tasa «finalista» que repecutiría en el mismo sector turístico y afirmó que desde Podemos están abiertos a la negociación.