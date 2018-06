Podemos pide a Sánchez mejorar ya los permisos de paternidad y las pensiones Pablo Echenique y Noelia Vera. / Efe Echenique ha recordado a Sánchez que la victoria de la moción de censura contra Mariano Rajoy no la consiguió «ningún partido» sino la ciudadanía y las mujeres y los pensionistas que han salido a las calles EFE Madrid Lunes, 4 junio 2018, 14:21

Podemos ha emplazado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que en su primer Consejo de Ministros adopte las medidas necesarias para impulsar permisos de maternidad y paternidad iguales e intransferibles y blindar la revalorización de las pensiones conforme al IPC y derogar el factor de sostenibilidad.

En rueda de prensa tras la reunión de la ejecutiva de Podemos, el secretario de Organización del partido, Pablo Echenique, ha lanzado esta petición a Sánchez, recordándole que la victoria de la moción de censura contra Mariano Rajoy no la consiguió «ningún partido», sino la ciudadanía y las mujeres y los pensionistas que han salido a las calles. Por eso, cree que las primeras medidas que Sánchez tiene que tener encima de la mesa de su primer Consejo de Ministros deben «hacer honor a esa ciudadanía movilizada».

En este sentido, Podemos cree que es urgente aprobar esa propuesta para poner en marcha permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles, así como «blindar» la revalorización de las pensiones conforme al IPC y derogar el factor de sostenibilidad, que liga esta prestación a la esperanza de vida.

Asimismo, la portavoz de Podemos, Noelia Vera, ha afirmado que para sacar adelante estas medidas no sería ningún impedimento que se aprobaran los presupuestos generales de 2018, ya que se podrían «materializar de forma muy diversa» y lo podría hacer con partidas «extraordinarias» priorizando ciertas medidas sociales. «Hay partidas de gastos extraordinarios que se pueden aplicar ya mismo», ha asegurado Vera, que además ha pedido al PSOE que esta misma semana levante los vetos impuestos por el PP a propuestas de leyes que están bloqueadas en el Congreso.

Respecto a la tramitación de los presupuestos en el Senado, Podemos mantiene que no va a cambiar de posición, votará en contra y si se tocan medidas pactadas por el PP con el PNV que afecten al cupo vasco, que ya contó con el voto a favor de la formación morada, también mantendrán ese apoyo al margen de su oposición a las cuentas generales del Estado.

Tanto Vera como Echenique han alertado de que la postura del PP que duda aún si modificará en el Senado los presupuestos da idea del tipo de oposición que van hacer junto con Ciudadanos, que perseguirá no ponerle «nada fácil» a Pedro Sánchez. Podemos ha vuelto a emplazar hoy a Sánchez a construir un Gobierno «valiente y sólido» que entienda que el bipartidismo ha acabado, y que se apoye en 156 diputados y no sólo 84. Son conscientes de que esa no es la opción que está planeando Sánchez, aunque le avisan de que con un Gobierno «débil» -el que cuenta con menor apoyo parlamentario en toda Europa- tendrá «dificultades para sacar adelante medidas progresistas».

Sin exigencias

El partido de Pablo Iglesias asegura que no van a plantearle ninguna exigencia para entrar en el Gobierno, no ha aclarado tampoco si se conformaría con puestos intermedios en órganos constitucionales o estratégicos, y por ahora ha centrado sus peticiones en la agenda social.

Sánchez de momento no se ha puesto en contacto con Podemos, según ha confirmado Echenique, que cree que la interlocución más conveniente sería directamente entre el presidente del Gobierno y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias.

En cualquier caso, si no entran en el Gobierno, Echenique ha negado que Podemos vaya a jugar un papel «más duro» con Sánchez, y ha asegurado que seguirán haciendo lo mismo que los dos últimos años para conseguir que se aprueben medidas que benefician a la ciudadanía.

«Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho hasta ahora, Unidos Podemos siempre se ha comportado en el Congreso poniendo el interés general por delante de todo lo demás, no como Albert Rivera, que empeora el país para intentar conseguir votos, lo que es una vergüenza», ha dicho. Frente a ello, Echenique contrapone la estrategia «hooligan» del PP y Cs de «embarrar» el debate y «echar gasolina a Cataluña porque piensa que le da votos».