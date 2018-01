Podemos pide revisar todos los contratos públicos para impedir casos de corrupción Antonio Estañ, portavoz de Podemos, junto a la diputada Beatriz Gascó. / manuel molines La formación que lidera Estañ reclama que se penalice a las empresas que colaboraron en tramas como Gürtel S. P./ AGENCIAS VALENCIA/MADRID. Viernes, 19 enero 2018, 00:12

La propuesta de Podemos de que los empresarios vinculados a casos de corrupción no puedan beneficiarse de los contratos públicos se ha materializado en una propuesta más concreta. La formación morada propuso ayer una inspección de toda la administración valenciana para que se pueda verificar si se mantiene vinculos con la corrupción.

Antonio Estañ, secretario general de Podemos en la Comunitat y portavoz en Les Corts, puso encima de la mesa esta especie de auditoria que no sólo abarcaría a la Generalitat sino también a las diputaciones y los ayuntamientos. Esta medida busca terminar con aquellos contratos que estén firmados con sociedades salpicadas en este tipo de escándalos, tanto en su adjudicación como en su ejecución. Tal y como señaló Estañ en un comunicado, «el servicio público involucra también a las empresas contratadas por la administración y ha de penalizar la deshonestidad, no premiarla. El empresariado valenciano honesto y honrado no puede permitirse que se haga tabla rasa con los corruptos».

Estañ también advirtió de que «de la misma forma que el PP competía dopado en las elecciones, los empresarios que pagaban a Gürtel competían contra otros empresarios haciendo trampas. El PP y la trama de empresas corrupta que lo sustentaba son las dos caras de la misma moneda y no pueden entenderse el uno sin la otra».

Puig asegura que lo esencial es que el PP asuma responsabilidades políticas y económicas La vicepresidenta del Gobierno insiste en que respetarán todos los procesos judiciales

El líder de Podemos no fue el único representante que se pronunció acerca de Gürtel. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, afirmó, tras la suspensión hasta el viernes del juicio por la presunta financiación ilegal del PPCV en el caso Gürtel, que esto es algo que «forma parte de la lógica de los tribunales» y, por tanto, no tiene nada que decir, pero remarcó que «lo único» que le preocupa es que «haya una sentencia justa y que finalmente se asuma la responsabilidad política por parte del PP y se devuelva el dinero que se ha sustraído».

De forma similar se pronunció el portavoz de Turismo del PSPV en Les Corts, Vicent Arques, que destacó que «los años en los que los amaños en los contratos de los expositores de la Comunitat Valenciana en Fitur eran la principal preocupación y ocupación del Consell del PP han quedado definitivamente olvidados» y ahora el Consell de Ximo Puig «ha reducido en más de la mitad los gastos de Fitur».«Un año después de que los cabecillas de la trama Gürtel fuesen enviados a la cárcel por el saqueo de fondos públicos a través del montaje de los stands de Fitur y con el PPCV alejado de las arcas públicas en la oposición los costes de esta feria de turismo se han reducido a más de la mitad para la Comunitat Valenciana al tiempo que se ha mejorado la oferta, la calidad y se ha incrementado la proyección», incidió Arques.

Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, expresó el respeto del Ejecutivo a todos los procesos judiciales y rechazó comentar las «estrategias de defensa» de acusados en el caso Gürtel que puedan intentar un pacto con la Fiscalía. Saénz de Santamaría se limitó a hacer esas consideraciones en una entrevista en la COPE al plantearle si el Gobierno teme las revelaciones que puedan hacer en ese contexto acusados de la Gürtel como Pablo Crespo y Álvaro Pérez, el Bigotes. «Lo que espera cualquier Gobierno -indicó la vicepresidenta- es que en los tribunales se juzguen estos hechos con independencia, en condiciones de igualdad y en el máximo respeto por parte de todos». Además, insistió en desconocer si hay algún pacto o no y lo que supone, y insistió en que al Ejecutivo le corresponde respetar esos procesos y las garantías judiciales.