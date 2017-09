Podemos pacta hasta con la derecha para controlar a Puig en Les Corts

En el último debate sobre la Comunitat celebrado en Les Corts, el síndic podemista, Antonio Estañ, enfundó en reproches a Puig y su Consell. El presidente desplegó una forzada sonrisa, condescendiente y deportiva, y a otra cosa. Sin embargo, Podemos no se puede permitir seguir siendo ninguneado. Ya anuncia una dura negociación de presupuestos y no descarta votar en contra si no recibe lo que pide. En el pleno de esta próxima semana no estaba previsto que compareciese Puig, y Podemos se alió con PP y Cs, de modo que el presidente deberá acudir a Les Corts.