Podemos se distancia de los partidos del Consell tras las sospechas en sus cuentas La formación recupera propuestas en turismo y transparencia para presionar a Compromís y PSPV en el último año de legislatura de cara a las elecciones de 2019 A. CERVELLERA VALENCIA. Viernes, 13 abril 2018, 00:31

La posible financiación irregular que ha provocado un verdadero terremoto político en el seno del PSPV y el Bloc (partido mayoritario dentro de Compromís) ha obligado a Podemos, el tercer socio del Pacto del Botánico, a marcar distancias con sus aliados parlamentarios. Aunque la formación morada no se plantea de momento romper relaciones con el Consell pero sí que ha decidido distanciarse de los partidos que lo forman y para ello presentará una batería de propuestas la próxima semana.

El proyecto que lidera Antonio Estañ en la Comunitat tiene muy claro que es necesario alejarse del resto de la izquierda en el próximo año. En poco más de doce meses tendrán lugar las elecciones autonómicas, municipales y europeas y en Podemos piensan aprovechar la oportunidad del escándalo de la financiación irregular. El próximo 20 de mayo celebrarán en Valencia un acto para presentar una serie de propuestas que incluyen temas como la regeneración democrática, un punto muy significativo ya que ahora las cuentas del PSPV y el Bloc están en duda.

Tal y como informó el partido en nota de prensa, el acto se denominará 'Horitzó 2019: 11 propostes per a un futur millor'. Además de presentares diferentes iniciativas sobre transparencia, también tendrán su hueco el modelo productivo y el turismo, un asunto que ya ha provocado crisis en el Pacto del Botánico con la tasa turística. Podemos estuvo a punto de no apoyar los presupuestos de 2018 tras la negativa del Ejecutivo a incorporar el impuesto en las cuentas. LA situación llegó al límite en la votación de las enmiendas a la totalidad de la ley de acompañamiento, donde la formación morada no votó junto a PSPV y Compromís. El medio ambiente también será uno de los ejes del acto. En esta área ha sido especialmente polémico en plan de retorno de envases (SDDR) que terminó con Julià Àlvaro, ex secretario autonómico de medio ambiente, que defendía las tesis de Podemos de llevar a cabo el proyecto. Pese a que fuentes de la dirección autonómica del partido niegan que se vaya a proponer otra vez el SDDR, sí que apuntan que habrán medidas similares.

La formación pondrá el foco en políticas de medio ambiente tras el fracaso del plan de retorno de envases

Según la formación de Estañ, todas estas medidas tienen el objetivo de superar «la hibernación en la que el Consell mantiene el Pacto del Botánico». La ejecutiva de Podemos encara este año electoral «con ánimos recargados para liderar esta nueva fase del cambio político» ya que consideran que es una cita decisiva en la que el cambio de rumbo respecto al modelo del PP «se ha de consolidar cumpliendo con las expectativas de transformación de la sociedad valenciana». Las fuentes consultadas destacan que todas estas demandas ya estaban incluidas en el pacto de gobierno y que por ello van a a reclamar que se cumplan antes de que finalice la legislatura.

El acto de Podemos, pese a que se centrará en mayor grado en el plano autonómico también tendrá un espacio para propuestas de tipo local, con medidas como la remunicipalización de servicios, y estatal. Por ello, acudirán tanto diputados regionales como representantes en el Congreso y el Senado y concejales de ayuntamientos valencianos.

Oltra entiende las exigencias

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, consideró ayer «sano democráticamente hablando» que se exija «claridad» y se den «todas las respuestas y explicaciones pertinentes» para, en función de ellas, «asumir responsabilidades políticas que puedan derivarse, si es que se derivan», según informó EFE.

«Me parece importante que haya claridad y que se pida claridad», indicó Oltra a los periodistas tras presentar la traducción al braille del documento del Pacto valenciano contra la Violencia de Género y Machista realizada por la ONCE. La líder de Compromís agregó que «se está trabajando para dar toda las respuestas y explicaciones, que es lo que hay que hacer en democracia dar las explicaciones pertinentes y en función de ellas asumir las responsabilidades políticas que puedan derivarse, si es que se derivan».