Podemos deja a Oltra fuera de la campaña electoral catalana Errejón, Colau, Iglesias y Oltra en el cierre de campaña de las elecciones generales de 2015. / I. Marsilla El distanciamiento entre Compromís y la formación que dirige Pablo Iglesias se ha acrecentado en los últimos meses A. CERVELLERA VALENCIA. Jueves, 30 noviembre 2017, 00:52

Catalunya en Comú Podem, la marca con la que concurrirán a las elecciones autonómicas catalanas el 21 de diciembre el partido de Pablo Iglesias y la formación que lidera Ada Colau, no cuenta con Mónica Oltra, vicepresidenta de la Generalitat y líder de Compromís, para ningún acto de campaña. Una situación que rompe con la buena relación que mantenían en los eventos previos a los comicios generales donde Colau, Iglesias y Oltra compartieron escenario tanto en Valencia como en Barcelona.

En unas votaciones tan relevantes como las del 21D en las que se podría poner fin a la mayoría independentista en el parlamento de Cataluña, la cara más visible de Compromís no estará presente. Desde el entorno de la vicepresidenta se afirma que «no hay ninguna propuesta encima de la mesa porque no ha llegado ninguna invitación» por parte de los 'comunes'. En la campaña sí que participará Iglesias y también Íñigo Errejón, Irene Montero, Alberto Garzón y Ska Keller, la líder del grupo parlamentario europeo verde al que pertenece Compromís pero no Podemos.

Esta situación se produce tras un progresivo distanciamiento entre el partido morado y la coalición valenciana desde las elecciones generales de junio de 2016 y con los comicios autonómicos y locales ya en el horizonte. En ambas formaciones ya dan prácticamente por imposible que se vuelva a compartir una lista en 2019. Pese a que Podemos no lo descarta y el sector de Oltra se esfuerza en que no se cierre esa puerta, desde el Bloc, el partido mayoritario dentro de Compromís, ya han manifestado en diferentes ocasiones su negativa a repetir la fórmula electoral estatal en la Comunitat. Una opción que también pone muy difícil que Oltra consiga llegar a la presidencia de la Generalitat, ya que parece casi imprescindible una coalición entre Compromís y Podemos para que se pueda superar al PSPV como primer fuerza de la izquierda valenciana. En el caso de que los socialistas consiguieran más votos que los nacionalistas y el PP y Ciudadanos no obtuviesen la mayoría, lo más probable es que Ximo Puig volviese a encabezar el Consell.

En Les Corts la relación entre Podemos y Compromís no atraviesa su mejor momento. La formación morada que dirige Antonio Estañ ya ha roto con PSPV y Compromís en varias ocasiones. En el debate de la ley de acompañamiento de presupuestos que tuvo lugar hace dos semanas, la formación morada decidió abstenerse en la votación de las enmiendas a la totalidad presentadas por PP y Ciudadanos. Una situación que dejó en minoría al Ejecutivo valenciano, que tuvo que buscar los votos de los tránsfugas del partido naranja para sacar adelante las cuentas. Además, el partido sigue sin garantizar su apoyo a los presupuestos de 2018 tras ver como desde el Consell han descartado su propuesta de tasa turística. La relación está tan deteriorada que hasta Podemos se alió la semana pasada con el PP para modificar el proyecto estrella de la conselleria de Educación para construir colegios.

La colaboración de ambos partidos en el Congreso de los diputados tampoco es que sea mucho mejor. Desde el primero momento, Compromís, a diferencia de las confluencias catalana y gallega, decidió no integrarse en el grupo parlamentario de Unidos Podemos y funciona como un verso suelto desde el grupo mixto. El último encontronazo entre los compañeros de candidatura fue en el pleno de la semana pasada, en el debate sobre cupo vasco. En la votación, Compromís se opuso tajantemente a la actualización del mismo por priorizar esta reforma antes que un cambio en el modelo de financiación autonómico, la principal reclama del Consell esta legislatura. Esta situación le llevó a votar lo contrario que Podemos y lo mismo que Ciudadanos.