Podemos critica al Consell por defender las diputaciones

valencia. La tensión entre los miembros del Consell y Podemos se mantiene. El secretario general de la formación, Antonio Estañ, insistió ayer en cuestionar el papel de las diputaciones, un órgano administrativo que, en realidad, absorbe recursos para gestionar asuntos que serían tratados de forma más eficiente desde los Ayuntamientos o la Generalitat. De igual modo, recordó el gasto en sueldos y las duplicidades que se generan con otras instituciones. Precisamente este es uno de los problemas sobre los que más hincapié hace la Unión Europea.

La desaparición de las diputaciones o su reducción fue una de las promesas incumplidas del Partido Popular en su primera legislatura. Podemos, en un comunicado, lamentó que el asunto de las diputaciones se haya aparcado ahora que son el PSPV y Compromís los que gobiernan.

El rifirrafe comenzó la semana pasada. A las críticas de Podemos, respondió el vicepresidente de la Diputación de Valencia, que censuró que las afirmaciones de Podemos carecían de datos que precisamente defendían una mejor gestión por parte de la institución provincial. Estañ aclaró que su mensaje no se debe a la gestión actual de la diputación de Valencia, sino a esta como institución ineficaz y el compromiso del Botanic con la reducción de los gastos superfluos y la reordenación de competencias», compromiso que espera que compartan todos sus integrantes independientemente de su papel actual.

No es el único encontronazo en los últimos días. Desde el Bloc (socio mayoritario dentro de la coalición nacionalista), Jordi Sebastià, exeurodiputado y exalcalde de Burjassot, aseguró que «Antonio Estañ y sus colegas» van de la mano del «PP, el Tribunal Superior de Justicia y de los de la defensa del castellano». Por su parte, Marta Sorlí, diputada nacional de Compromís dijo que su formación a diferencia de Podemos «pasó de la protesta a la propuesta». Dos declaraciones que no sentaron nada bien en el seno del partido morado, que no dudó tanto en público como a nivel interno en contestar a sus socios electorales. Los reproches entre ambas formaciones, sin duda, aumentarán a medida que se acerquen las elecciones autonómicas con la presión por mejorar sus resultados.