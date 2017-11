Podemos condiciona su apoyo a los presupuestos a negociar la tasa turística El conseller de Hacienda, Vicent Soler, a su llegada al pleno de ayer en Les Corts. / manuel molines El PSPV afirma que es «imposible» aplicar el impuesto en 2018 y apuesta por abordar el debate en la próxima legislatura A. CERVELLERA VALENCIA. Viernes, 17 noviembre 2017, 00:55

El apoyo de Podemos para aprobar los presupuestos del Consell en 2018 está más en el aire que nunca. David Torres, diputado del partido morado, endureció ayer su discurso contra las cuentas que comenzaron a ser debatidas en el pleno de Les Corts al asegurar que la postura actual de los socialistas de no sentarse a negociar complica «llegar a acuerdos» y condicionó el apoyo de su partido a que se inicie una negociación en torno a esta medida.

A día de hoy el Ejecutivo no cuenta con los apoyos necesarios para sacar adelante los presupuestos ya que únicamente con el voto favorable del PSPV y Compromís no salen los números. Por ello, es casi imprescindible que Podemos vote a favor, o como mínimo se abstenga (si se consigue el respaldo de los diputados no adscritos), para que no se prorroguen las cuentas del actual ejercicio. Una situación que Torres recalcó que no se cumple porque indicó que los socialistas ni tan siquiera están dispuestos a sentarse en una mesa, algo que consideró que «cierra una puerta». Desde el partido insisten en que están abiertos a la posibilidad de replantear la estructura de la tasa e incluso posponer su aprobación pero creen que para ello es necesario dialogar. El diputado subrayó que, bajo las condiciones actuales, no votarán sí.

Pese a las amenazas de Podemos, el PSPV se mantiene firme en su no al impuesto. El portavoz de la formación en Les Corts, Manolo Mata, indicó que es «imposible» que la tasa pueda aplicarse en 2018 y apuntó que en 2019 sospecha que tampoco. Para Mata este es un debate «muy interesante» pero «no estamos en condiciones, ni debemos, ni es bueno que se apruebe». Por ello, apostó por que no sea en esta legislatura cuando se aborde la implantación de la misma y señaló que es mejor opción que se trate tras las elecciones autonómicas que tendrán lugar en 2019. El portavoz recordó que este impuesto «hizo caer» el gobierno regional de Baleares y recalcó que los podemistas están hablando de un tema que afecta a 30 millones de euros de ingresos de un total de 20.000 que representan los presupuestos. De esta forma, Mata se mostró confiado que los comentarios de Podemos de que tampoco les entusiasma que se prorroguen las cuentas de 2017 terminen provocando que el partido morado vote a favor. Compromís apostó por no fijar una postura clara respecto a la tasa y manifestaron que la estudiarán antes de posicionarse. Pero dentro de la coalición también existen discrepancias ya que Joan Ribó, alcalde de Valencia, rechazó ayer el impuesto.

El Consell necesita que Podemos no vote en contra de las cuentas para poder aprobarlas

Vicent Soler, conseller de Hacienda, aprovechó su intervención para intentar convencer a Podemos de las bondades de las cuentas. Soler hizo hincapié en que estos presupuestos «profundizan» en la actualización del Acuerdo del Botánico y destacó que han aumentado de forma significativa las inversiones en las consellerias Sanidad, Educación y Vivienda, tres ejes fundamentales para Podemos. Además, aprovechó la ocasión para criticar al PP y el uso partidista que considera que hace del FLA por el que desde Hacienda se señaló que el Gobierno les hace pagar en 2018 «un peaje» de 1.400 millones de euros, 200 millones más de lo abonado en 2017.

Continúa el trámite

En el pleno de ayer el tripartito rechazó las propuestas de PP y Ciudadanos de devolver los presupuestos al Consell y se continúa el trámite parlamentario. Rubén Ibáñez, portavoz popular de economía, intentó sin éxito que Podemos se sumase a su propuesta de frenar el proyecto del Ejecutivo que tanto critica y calificó las cuentas del «inicio del fin de una pesadilla», ya que son los últimos presupuestos que ejecutará en su totalidad el actual Consell. Toni Woodward, diputado de Ciudadanos, afirmó que las cuentas «carecen de rigor, se basan en ingresos irreales» y desde el partido se tendió la mano al Consell para volver al inicio y negociar con ellos los presupuestos y lograr el consenso que no han conseguido.