Podemos cambia a su candidato para el Jurídic tres días antes de la elección El nuevo líder de Podemos en la Comunitat, Antonio Estañ. / efe/kai Försterling Martínez Dalmau, uno de los creadores de la fundación chavista CEPS, renuncia y le sustituye el exdecano de Derecho Joan Carles Carbonell F. M. VALENCIA. Martes, 26 septiembre 2017, 00:56

La renovación del Consell Jurídic Consultiu no gana para sustos. Después de más de un año de bloqueo de las negociaciones para elegir a los tres representantes que deben proponer Les Corts -resuelto finalmente con el cambio de candidato de Ciudadanos-, un nuevo sobresalto salpicó ayer la designación de aspirantes. Rubén Martínez Dalmau, el candidato propuesto por Podemos para formar parte del órgano consultivo, llevaba meses dejando entrever que ya no le interesaba el puesto. Pero no fue hasta ayer mismo que Podemos confirmó su renuncia y que el catedrático de Derecho Penal de la Universitat de València Joan Carles Carbonell será su sustituto.

El abandono de Martínez Dalmau pone punto y final a la polémica que envolvió su designación. El exlíder de la formación morada, Antonio Montiel, fue quien apostó por Martínez Dalmau, uno de los impulsores de la fundación CEPS -Centro de Estudios Políticos y Sociales- entidad ahora ya extinguida que durante años recibió encargos de los gobiernos venezolanos de Hugo Chávez. La vinculación de Martínez Dalmau a esa entidad generó cierto debate respecto a su propuesta como candidato. Pese a la condición de exdiputado y profesor de Derecho Constitucional de Martínez Dalmau, desde algunos ámbitos se consideró que su propuesta podía no ser la más adecuada para formar parte del Consell Jurídic Consultiu, el órgano encargado de velar por el ajuste al marco legal de las normas que emanan del Consell.

También licenciado en Ciencias Políticas, Martínez Dalmau desarrolló parte de su carrera en Latinoamérica. Basta echarle un vistazo a su completo currículum de 32 páginas para constatarlo. Además de profesor titular de Derecho Constitucional en la Universitat de València (UV), ha sido director de la Maestría de Derecho Constitucional y Procedimientos Constitucionales de la Universidad Mayor de San Andrés, en Bolivia, y codirector del máster en Integración y Globalización que desarrollan conjuntamente la Universidad Externado de Colombia y la UV.

En las elecciones generales del 20-D, Martínez Dalmau fue elegido diputado al Congreso por la lista de Compromís-Podemos en Alicante en los comicios, pero renunció a repetir en las generales del 26-J.

Podemos informó ayer en un comunicado que Martínez Dalmau había declinado aspirar al cargo por «motivos personales y profesionales», y le agradeció la predisposición expresada en su momento por el jurista a aceptar esa responsabilidad cuando se le propuso. Tras un año de su nominación, Martínez Dalmau había adquirido compromisos con varias universidades, por lo que Podemos expresó su «máximo respeto» a su decisión.

Como sustituto, Podemos opta por un perfil mucho menos político. El nuevo candidato es Joan Carles Carbonell, catedrático de Derecho Penal de la Universitat de València, licenciado en Derecho Universitat de València, doctorado en Derecho Penal por la Universidad Complutense de Madrid, y Doctor Honoris Causa por la Universidad San Carlos de Guatemala.

En la actualidad, Carbonell es director del Instituto Universitario de Investigación en Criminología y Ciencias Penales de la Universitat de València, y autor de diversas publicaciones de distintas temáticas como principios constitucionales, terrorismo, libertades públicas, corrupción y el derecho a decidir en el ámbito privado, seguridad vial y violencia de género.

Las fuentes consultadas pro este diario destacaron el perfil jurídico y técnico de Carbonell, reconocido incluso en el seno del PSPV como una propuesta interesante para el Jurídic. «Tiene menos aristas políticas que Martínez Dalmau», se reseñó. De hecho, las mismas fuentes aseguraron el apoyo del grupo socialista de Les Corts a la propuesta.

Podemos agradeció ayer a Joan Carles Carbonell que haya aceptado esta responsabilidad, mientras que el jurista ha destacado que asume con ilusión la candidatura para trabajar en el supremo órgano consultivo de la administración valenciana.